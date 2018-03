Nyomozás lesz a gyanús ajánlóívi aláírásokból

Mint írják, a nyomozást a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt rendelték el.



A napokban Füvesi Sándor, az MSZP-Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje és Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese Orosházán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy közokirat-hamisítás, személyes adatokkal való visszaélés és a választás rendje elleni bűncselekmény miatt feljelentést tesznek az Orosházi Rendőrkapitányságon.



Füvesi Sándor elmondta, a párt delegáltja több gyanús aláírást talált az egyéni országgyűlési választókerületi választási bizottság ülésén: olyanok aláírása is szerepelt az íveken, akik biztosan állítják, hogy nem írták alá azt; és volt olyan eset, amikor különböző pártok ajánlóívein megegyezett az aláírók sorrendje. Hozzátette, ő is szerepel ajánlóként öt jelöltnél, miközben már nyilvántartásba vett képviselőjelöltként indul a választáson Békés megye 4. számú választókerületében.



Gőgös Zoltán elképzelhetőnek tartotta, hogy a négy évvel ezelőtti adatok kerültek ki a nyilvántartási rendszerből, mint mondta, Füvesi Sándor esetén a régi lakcímével írták alá az íveket.