Nyilvánosságra hozták a keresztféléves képzések ponthatárait

Mint írták, a 2018. évi keresztféléves felvételi eljárásban alapképzésre 428, felsőoktatási szakképzésre 62, mesterképzésre pedig 3622 jelentkezőt vettek fel. A legnépszerűbbek a műszaki és a gazdaságtudományi mesterképzések voltak: ezekre mintegy 1300, illetve 1000 hallgatót vettek fel. A legtöbb jelentkező (979) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre jutott be, ezt követi a Szent István Egyetem (486) és a Debreceni Egyetem (406).



A felvételizők az e-felvételi felületén személyre szabottan is meg tudják nézni az általuk megjelölt szakok ponthatárait és az elért pontszámaikat (a Jelentkezések és ponthatárok menüpontban). Akik megadták a mobiltelefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak eredményükről.



A besorolási döntést - amely tartalmazza majd, hogy ki melyik megjelölt képzésén érte el a bejutáshoz szükséges ponthatárt - január 25-től lehet letölteni, szintén az e-felvételiből, a Hivatalos iratok menüpontból - erről e-mailben is értesítést küldenek majd.



Az Oktatási Hivatal MTI-hez korábban eljuttatott tájékoztatása szerint a november 15-én lezárult felvételi eljárás során összesen 5390-en nyújtottak be jelentkezést a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben.



Az első helyes jelentkezéseket figyelembe véve mesterképzést 4659-en jelöltek meg, alapképzésre 666-an, felsőoktatási szakképzésre pedig 65-en nyújtottak be kérelmet. Szintén az első helyes jelentkezések alapján 4441-en jelöltek meg állami ösztöndíjas mesterképzést, a többiek önköltséges képzési formára adtak be kérelmet. A keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban állami ösztöndíjas formában csak mesterképzéseket hirdethettek meg az intézmények.



A korábbi évekhez hasonlóan idén is a műszaki és a gazdaságtudományi képzési területek szakjai voltak a legnépszerűbbek az első helyes jelentkezéseknél, függetlenül a finanszírozási formától és a munkarendtől.