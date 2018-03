NVI: sikeres volt a választási informatikai rendszer főpróbája

Sikeres volt a választási informatikai rendszer főpróbája - mondta Deményné Kertész Krisztina, a Nemzeti Választási Rendszert üzemeltető IdomSoft Zrt. választási rendszerfejlesztési igazgatója szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.



A keddi "kosztümös főpróba" célja az volt, hogy a választási apparátus begyakorolhassa a választásnapi feladatokat és ezeket majd a választás napján készségszinten alkalmazhassák.



Mint mondta, a főpróbán 2550 ügyintéző dolgozott, akik valós mennyiségű adatot dolgoztak fel és rögzítettek a rendszerben.

Az informatikai rendszereket felkészítettük, a választási igazgatásban dolgozók felkészültek a választásnapi tevékenységekre - jelentette ki.



Felidézte: a Nemzeti Választási Iroda már tavaly nyáron hozzákezdett az informatikai felkészüléshez, átvizsgálták és megerősítették az infrastruktúrát. Fejlesztették és ahol indokolt volt, megerősítették a Nemzeti Választási Rendszert - amely 2014 óta szolgálja a választási igazgatást -, illetve a választási szervek egymás közötti kommunikációját biztosító alrendszert is továbbfejlesztették.



Megújult az NVI internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu is.



Deményné Kertész Krisztina utalt arra, a választási igazgatásban is fontossá vált a biztonság, a fejlesztések során ezt is szem előtt tartották.

Mint mondta, bevezették a nagyobb biztonság érdekében az úgynevezett "választási kaput". A választási ügyintézők csak ezen a kapun keresztül érhetik el a választási informatikai rendszert, miután azonosították magukat az elektronikus személyi igazolványuk segítségével.



Mindezeken túl az NVI létrehozott egy operatív biztonsági központot is, amely észleli az esetleges rendellenes tevékenységre utaló jeleket. Deményné Kertész Krisztina hangsúlyozta: a hekkerkedést, az informatikai rendszer megzavarását a törvény szigorúan bünteti.



Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva elmondta: a választás estéjén az, hogy mikor jelennek meg az első eredmények, részben attól függ, hogy mikor tudnak zárni a szavazókörök. Addig nem kezdik el az előzetes eredményeket közölni, amíg az utolsó szavazókör is be nem zár.



Mint mondta, várhatóan lassabban fognak érkezni az eredmények a szavazókörökből, mert nagyon sok a jelölt és az országos pártlistán is 23 párt szerepel, ezek szétválogatása pedig lassítja a szavazatok összeszámlálását. Úgy vélte ugyanakkor, hogy éjfélig mindenhol befejezik majd a számlálást.



A választás végleges eredményét a külképviseleteken szavazók, az átjelentkezéssel szavazók és a levélben szavazók voksainak összeszámlálása után állapítják majd meg.