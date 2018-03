Novák Katalin: akkor jó a családpolitika, ha helyi kezdeményezések egészítik ki

A szűk környezet, a lakókörnyezet az igazán meghatározó a hétköznapokban, ezért lényeges, hogy a helyi vezetők hogyan tudják megvalósítani a kormány döntéseit

Igazán jó családpolitika akkor tud megvalósulni, ha a kormányzati intézkedéseket jó helyi kezdeményezések egészítik ki - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára vasárnap Budapesten. Novák Katalin a XI. kerületi Húsvéti sokadalom elnevezésű családi napon úgy fogalmazott, a kormány családpolitikája akkor tud érvényesülni, ha "helyben megtámogatják", és- emelte ki.Hozzátette, újbudai lakosként állíthatja, hogy Újbudán jó szülőnek lenni, gyereket nevelni, gyereknek lenni, és nagyszülőnek is jó lenni, hiszen a kerület elnyerte az idősbarát önkormányzat címet is. Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, az Újbuda egy részét is magába foglaló 18. számú országos egyéni választókerület képviselőjelöltje azt mondta, ha egy kormányzat komolyan veszi magát, akkor tudja, hogy a család az az egység, amelyre egy politikát eredményesen rá lehet építeni. Ez a gondolat Dél-Budán mély gyökerekre talált, hiszen a XI. és a XXII. kerület is családbarát kerület - fűzte hozzá.