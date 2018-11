Novák Katalin: a magyar gyermekekben van a magyar jövő

Novák Katalin, akit a családügyi nemzeti konzultációról kérdeztek, elmondta: azért kérik ki az emberek véleményét, hogy ebben megerősíthessék a kormány szándékát. Megjegyezte: az ellenzéki képviselők is kitölthetik a konzultáció íveit, de "nincsenek annyira sokan", hogy ez megrendítse a kormány elkötelezettségét. Hangsúlyozta: a konzultációtól arra várják a választ, hogy az emberek nagy többsége mit gondol a családokat érintő legfontosabb kérdésekről, illetve arról az "európai sorskérdésről", amelyet a demográfiai problémák és az ezekkel párhuzamosan megjelenő migrációs nyomás jelent.



Tehát - folytatta -, hogy a népesedési problémákra megoldásnak tekintik-e a tömeges betelepítést, vagy azt mondják, ezeket a gondokat alapvetően belső erőforrásokkal kell megoldani, a gyermekek születését kell támogatni, a gyermeket nevelő családokat megbecsülni. Az államtitkár jelezte: a nemzeti konzultáció műfaja alapvetően azt jelenti, hogy ha van egy nagyon fontos ügy, amely évtizedekre meghatározhatja a nemzet sorsát, arról érdemes megkérdezni az embereket.



A konzultációban tíz eldöntendő kérdés van, amely az alapvető irányok meghatározására lehet alkalmas általános és konkrétabb ügyekben is. Kiemelte azt is: ma már jobb anyagi helyzetben élnek azok, akik gyermeket vállalnak, kevésbé jelent anyagi, szegénységi kockázatot, ha valaki akár több gyermeket vállal, mint 2010-ben, amikor átvették a kormányzást. Felhívta a figyelmet: a népesedési mutatók mind pozitív irányba változtak, húsz éve nem volt ilyen magas a gyermekvállalási kedv az országban, mint jelenleg. Novák Katalin úgy fogalmazott: csökken a népesség fogyása, ezzel együtt érdemes hangsúlyozni, hogy "még mindig fogyunk, (...) még mindig nem oldottuk meg ezeket az európai szintű problémákat".



A kétharmados támogatásról azt mondta: a családalapítás életre szóló döntés, ezért fontos lenne egy olyan magas szintű jogszabályi védelem, amely garanciát nyújt arra, hogy ne fordulhasson elő, ami 2002 és 2010 között történt. Akkor a szocialista kormányok megszüntették a többi között az otthonteremtési programot, a családi adókedvezményt, meg akarták adóztatni a családi pótlékot - tette hozzá. Amíg polgári kormánya van Magyarországnak, addig ez a családpolitika csak bővülni fog - jelentette ki Novák Katalin. Kitért arra is, hogy több mint 250 milliárd forintot költöttek a családi otthonteremtési kedvezményre (csok) 2015 óta, és már a százezerhez közelít az ezzel támogatott családok száma.