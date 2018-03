Novák Előd szerint Vona öngólt rúgott azzal, hogy támadta Lázár bécsi videóját

Lázár János egy kedden közzétett Facebook-videóban arról beszélt, hogy az osztrák főváros, Bécs a migrációs helyzet miatt mára már egyenlő a bűnözéssel és a napi szintű erőszakkal. A videóra reagálva Vona Gábor azt mondta: a Jobbik méltatlannak és az osztrák-magyar kapcsolatokra nézve károsnak tartja a Miniszterelnökséget vezető miniszter bécsi videóját. A kisfilm miatt a Jobbik elnöke egyúttal bocsánatot is kért az osztrákoktól.„Valóban nem kellett volna támadnia Vonának ezt a Lázár-megnyilatkozást, (…) nemcsak elvtelenség, de öngól is a választás előtt" –volt országgyűlési képviselő, aki aszemlézése szerint egy másik kommentben ugyancsak Vonára utalva kifejtette: „annak (kellene kilépnie a Jobbikból), aki nem hű az Alapító Nyilatkozatunkhoz. Alapítson új pártot az, aki új utakra akar lépni! Én maradnék a réginél, mellyel már 21%-os eredményt elértünk az elvek-célok feladása nélkül is 2014-ben".A 888.hu felidézi, hogy nem csak Novák Előd volt az, aki jobbikosként hevesen bírálta Vona Gábort, hanem a párt egykori államfőjelöltje, Morvai Krisztina is azt mondta a Jobbik és a baloldal közti egyeztetések kapcsán: „Mi folyik itt? A Jobbik fogja visszasegíteni a hatalomba azt a fekete öves hazaáruló társaságot, akik ellen folyamatosan tüntettünk a testi épségünket kockáztatva?"