Novák: a kormány döntött a gyermekek otthongondozási díjának bevezetéséről

A kormány a tartósan beteg gyermeküket, illetve hozzátartozójukat otthonukban ápolók munkájának megbecsülése jeléül szerdai ülésén döntött a gyermekek otthongondozási díjának (gyod) bevezetéséről és a nem gyermeküket otthon gondozó hozzátartozóknak járó ápolási díj általános emeléséről - mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az MTI-nek pénteken.



Novák Katalin közölte: az intézkedés részleteit az Országgyűlés elé kerülő jogszabálytervezet tartalmazza majd.



Hangsúlyozta: az egyik legfőbb változás, hogy a súlyos fogyatékosságából és tartós betegségéből fakadóan önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápoló szülőknek jövő év január 1-től új ellátási kategóriát vezet be a kormány: a gyermekek otthongondozási díját (gyod), amelynek összege bruttó 100 ezer forint lesz. Azok a családok, amelyek több önellátásra képtelen gyermeket is nevelnek, másfélszeres összegű, tehát bruttó 150 ezer forint gyod-ot kapnak. A gyermekek otthongondozási díját nyugdíj-járulékfizetési kötelezettség terheli - tette hozzá.



Ismertette: a gyermekek otthongondozási díjára jelenleg 17 ezer család jogosult. A jogosultság független attól - emelte ki -, hogy az önellátásra képtelen gyermek hány éves, a jogosultság alapja ugyanis a szülő-gyermek viszony. Tehát az a szülő is jogosult rá, aki önellátásra képtelen, akár harminc éves vagy idősebb gyermekét gondozza. Erre az új ellátásra minden önellátásra képtelen gyermek után automatikusan jogosultak lesznek a szülők függetlenül attól, hogy az eddig ismert három kategória közül (ápolási díj, kiemelt ápolási díj, emelt összegű ápolási díj) melyikbe tartoztak. Az ellátás csak az egyik vér szerinti szülőnek, örökbefogadó szülőnek és csak gyermek után állapítható meg, úgy, hogy az önellátásra képtelen gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjének halála esetén, illetve, ha a szülő akadályozott az ápolási tevékenységben, a gyermekkel egy háztartásban élő közeli hozzátartozónak is megállapítható az önellátásra képtelen gyermek otthongondozási díja. A gyermek otthongondozási díját az ápolási díjra irányadó 10 százalékos járulékfizetési kötelezettség terheli.



Novák Katalin közölte továbbá: a másik fontos kormánydöntés, hogy a nem gyermeküket otthon ápoló hozzátartozók esetében is jelentősen emelkedik az ápolási díj összege. Jövő év január 1-jétől 15 százalékkal, majd a következő években (2020, 2021, 2022) is további 5-5 százalékkal emelkedik. Így 2022-re 30 százalékkal nagyobb összeget kapnak majd.