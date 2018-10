Novák: a gyerekekre fordított befektetésnél nincs jobb

Novák Katalin rámutatott, ez a fejlesztés is jó példája annak, amikor a kormányzat erőfeszítéseihez hozzá tud tenni egy település is.



Az államtitkár szólt arról, hogy Magyarországon egyre többen járnak óvodába és egyre nagyobb az igény az óvodai férőhelyek iránt.



Kiemelte: az óvodapedagógusok bére jelentősen, 2010-hez képest átlagosan csaknem ötven százalékkal emelkedett.



A pedagógusszakma és -életpálya vonzóbbá vált, amit az is bizonyít, hogy ma 1200-al többen foglalkoznak óvodáskorú gyerekekkel, mint korábban - mondta Novák Katalin.



A Pöttöm Park Óvoda felújítására 70 millió forint állami forrás állt rendelkezésre, a város pedig 90 millió forint saját forrást biztosított hozzá - közölte az avatóünnepségen Lesi Árpád (Fidesz-KDNP) kunszentmiklósi polgármester.



Az 1970-es években épült és most felújított, illetve kibővített óvodába jelenleg 192 gyermek jár.



A négycsoportos óvoda két csoportszobával bővült, új tornaszobát is kialakítottak, és kiszolgálóhelyiségek is épültek; emellett kibővítették a játszóudvart, multifunkciós sportpálya épült, valamint megújult az intézmény teljes eszközparkja is.



Salacz László fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt: az óvodafelújítás is bizonyítja, Kunszentmiklós gondol a jövőjére.