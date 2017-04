Nőtt a házasságban született gyerekek száma tavaly

A cikk szerint több mint két évtizede nem volt annyi esküvő, mint tavaly és megtorpant a válások számának évek óta tartó emelkedése. Csökkent az abortuszok száma is, tavaly 30 ezer ilyen beavatkozást végeztek.



Tavaly 93 ezer 100 gyermek született, 1,5 százalékkal, 1410 újszülöttel több, mint 2015-ben. Bár a születésszám csak kismértékben nőtt tavaly, közben húszéves rekordszintre emelkedett a termékenység, ami csak azért nem hozott demográfiai áttörést, mert jelentősen csökkent a szülőképes korú nők száma - olvasható a cikkben.



A Magyar Nemzet összegzése arra is kitér, hogy tavaly több, évtizedek óta kedvezőtlen tendencia is megtört, így például a gyermekvállalási kedv hosszú évek óta először a 30 év alatti korosztály esetében nőtt a legnagyobb mértékben.