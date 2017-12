NGM: egészségipari együttműködés indul Iránnal

A nemzetgazdasági miniszter húszfős üzleti delegáció élen szombaton érkezett kétnapos látogatásra Iránba, útjára több állami intézmény vezetője is elkísérte - tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vasárnap az MTI-t.



Varga Mihály a közlemény szerint elmondta: az elmúlt időszakban dinamikusan erősödtek a magyar-iráni gazdasági kapcsolatok, a külkereskedelmi forgalom tavaly 140 százalékkal bővült, mintegy 80 millió dollárt tett ki.



Hozzátette, hogy a mostani látogatás célja szorosabbra fűzni a 80 milliós piaccal bíró közel-keleti országgal meglévő kapcsolatokat. Ehhez a törekvéshez illeszkedik a Teheránban aláírt egészségipari együttműködési megállapodás, amelynek révén üzleti lehetőségek nyílhatnak egyebek mellett a gyógyszeripar, az orvostechnikai berendezések, a kozmetikai ipar, a biotechnológia, valamint a gyógynövényipar területén működő magyar cégek előtt.



A szándéknyilatkozat kiterjed az oktatási intézmények, kutatóközpontok közötti közvetlen együttműködésre is, és elősegíti a hallgatók, oktatók kölcsönös látogatásait és tapasztalatcseréjét - ismertette a tárcavezető.



A nemzetgazdasági miniszter kiemelte: a kétoldalú gazdasági együttműködés területén komoly eredményeink vannak, ezek közé tartozik az idei évtől alkalmazható, kölcsönösen előnyös kettős adóztatási egyezmény.



Februárban első alkalommal ülésezett a Magyar-Iráni Gazdasági Vegyes Bizottság, amelyen szándéknyilatkozat született a kis- és középvállalkozások és az ipari parkok együttműködésének fejlesztésére, illetve a turisztikai együttműködés szorosabbá tételére. A megbeszélésen a felek egyetértettek abban, hogy a jövőben várhatóan tovább erősödnek a kétoldalú gazdasági kapcsolatok, mindezt pedig alátámasztja, hogy az autóbuszgyártás, az orvostechnika, az olajipar és az energetikai berendezések területén, de a mezőgazdasági termékek piacán is folyamatosan bővül a kétirányú áruforgalom - fejtette ki Varga Mihály.