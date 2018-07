Nézőpont: változatlanul magas a Fidesz-KDNP népszerűsége

Továbbra is tartja júniusban mért rekordmagas népszerűségét a Fidesz-KDNP, a Jobbik lejtmenetben van - derül ki a Nézőpont Intézetnek a Magyar Idők című napilapnak készített júliusi felméréséből, amelyet kedden juttatott el az MTI-hez.



A közvélemény-kutatás szerint a Jobbik az áprilisi választásokat követően hónapról hónapra veszít népszerűségéből. A pártra júniushoz képest újabb 1 százalékponttal kevesebben szavaznának, a megkérdezettek 10 százaléka. A Toroczkai László vezetésével júniusban megalakult Mi Hazánk Mozgalom a választókorú népesség 1 százalékát tudhatja maga mögött, és egy esetleges "most vasárnapi" választáson is ehhez hasonló eredményt érne el.



A teljes felnőtt korú magyar népesség 42 százaléka szimpatizál a Fidesz-KDNP-vel. A kormánypártok megtartották a májusban és júniusban mért, 3 milliót is jelentősen meghaladó támogatottságukat.



Az MSZP-Párbeszéd 6, a DK 4, az LMP 3, a Momentum 2, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 1 százalékon áll.



A legvalószínűbb listás választási eredményekre - a választási részvételüket biztosra ígérők potenciális pártpreferenciájára - vonatkozó becslés szerint a Fidesz-KDNP 55 százalékot szerezne egy esetleges voksoláson, amely szintén megegyezik az előző hónapi értékkel.



A Jobbik a júniusi 18 százalék után júliusban csupán a szavazatok 17 százalékát kapná meg, a belőle kivált Mi Hazánk Mozgalom pedig 1 százalékot érne el. A közvélemény-kutatás eredményét összegző közlemény szerint a párt folyamatos lejtmenet után immáron 3 százalékponttal áll gyengébben, mint az áprilisi országgyűlési választás idején.



Továbbra is 9 százalék az MSZP és a Párbeszéd közös listájának támogatottsága, az elnökváltás tehát nem segítette hozzá a pártszövetséget a számukra elérendő 10 százalékos küszöb átlépéséhez - írták.



A DK támogatottsága egy százalékpontot erősödve 6, az LMP-é pedig ugyanennyit gyengülve 5 százalékos.



Továbbra sem tudja elérni a parlamenti küszöböt a már negyedik hónapja 4 százalékon álló Momentum, és a 2 százalékos Kétfarkú Kutya Pártnak sem lenne esélye az Országgyűlésbe jutásra, ha most tartanának választást.



A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása július 1-e és 17-e között készült 2000 ember személyes megkérdezésével.