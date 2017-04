Nézőpont: tovább nőtt a baloldal töredezettsége

A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint a parlamenti ellenzék az eltelt három évben egyáltalán nem tudta becsatornázni a kormányellenes választók társadalmi elégedetlenségét, az ellenzéki pártok helyébe lépve az ellenzéki sajtó igyekszik formálni a közvéleményt.



Az intézet elemzésében azt írta, 2014 óta a baloldal töredezettsége tovább nőtt, nincsen látható kormányzati alternatíva, az ellenzéki pártok nem tudják becsatornázni az elmúlt hetek tüntetésein megjelenő elégedetlenséget, gyakran a tüntetők őket is elutasítják. Ráadásul a CEU-ügy lefolyása is az lehet, hogy a tiltakozók is újabb mozgalmakat hoznak létre tovább osztva a balliberális oldalt.



Az ellenzéki pártok helyébe lépve így, a Nézőpont szerint, az ellenzéki sajtó igyekszik formálni a közvéleményt, különböző gazdasági vagy politikai érdekek mentén alakítva a politikai folyamatokat. Az ellenzéki sajtó egyre gyakrabban karol fel ügyeket, alakít ki saját értelmezési keretet, legújabban már utcai tiltakozások megszervezésében és propagálásában is szerepet vállalt - olvasható a Nézőpont elemzésében.



Az intézet az Index, a 444, a 24.hu és a hvg.hu tartalmait vizsgálva arra jutott, hogy ezek kormányellenes ügyet kreáltak, melyhez értelmezési keretet alakítottak ki, tiltakozásokat szerveztek.



A külföldi egyetemek működését érintő, vagy épp a külföldről támogatott szervezetek átláthatóbb működését előmozdító törvények kapcsán megjelent cikkek elenyésző részében adtak teret az ellenzéki pártok álláspontjának. A legtöbb cikkben az újságírók saját vagy a sajtótermék által kialakított véleményüknek, értelmezésüknek adtak teret. A pártvéleményeket tartalmazó írások aránya a 444.hu-n volt a legalacsonyabb: itt az említett két témában megjelent cikkek csupán 8 százaléka közvetített bármilyen ellenzéki véleményt. De nem volt sokkal magasabb ez az arány a többi vizsgált sajtótermék esetében sem, az Index.hu és 24.hu portálon 11-11 százalék, míg a hvg.hu oldalon 13 százalék.



A négy internetes portál március 28. és április 19. között az említett két témában 2 005 darab cikket jelentetett meg, ami átlagosan napi 87 cikket jelent. A tüntetések élő közvetítéséről hírfolyamban beszámoló Index esetében volt a legmagasabb ez az arány. A CEU kapcsán a legaktívabb tevékenységet a 444 folytatta, több olyan nap is volt a vizsgált időszakban, amikor ezen a portálon megjelent cikkek közel fele kizárólag a CEU-ról szólt.



Míg a 444 véleménycikkek megjelentetésével és az értelmezési keret kialakításával a CEU kapcsán megszólalók, illetve a tiltakozók érvkészletét színesítette, addig az Index sokkal inkább a tiltakozásokra történő mozgósításban vállalt szerepet a Nézőpont szerint.