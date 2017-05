Nézőpont: kudarcos a Jobbik néppártosodása

A Nézőpont Intézet elemzője szerint kudarcos a Jobbik néppártosodása, a "cukiságkampány" csak egy kommunikációs fogás, erre világít rá Szilágyi György parlamenti viselkedése is.



Deák Dániel az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában azt mondta, a régi Jobbikot képviselő embereket Vona Gábor pártelnök el akarja tüntetni, közéjük tartozik Szilágyi György is, aki "olyan trágárul nyilvánult meg" hétfőn a parlamentben, ahogy arra a rendszerváltás óta nem volt példa.



A szakértő szerint a Jobbik szimpatizánsok nagy része már elhagyta a pártot, Vona Gábornak a párton belül is sok ellenfele van, ezek a belső konfliktusok tovább mélyülhetnek és hátráltathatják a pártot a választásban.



Deák Dániel hozzátette, hangfelvételek is bizonyítják, hogy a "cukiságkampány" csak kommunikációs eszköz, a választásokat megnyerve ugyanazt a radikális vonalat vinnék tovább, amely 2014 előtt jellemezte a pártot.