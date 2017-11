Nézőpont Intézet: Brüsszel bevándorlási politikáját ellenzik, a magyar kormányét támogatják a közép-európaiak

A felmérés alapján hasonló arányban, ugyancsak tízből heten (73 százalék) elégedetlenek azzal, ahogy az Európai Unió kezeli az illegális határátlépések kérdését.A kutatás arra is kitér, hogy a visegrádi országokban átlagosan tízből nyolcan (78 százalék) ellenzik a migrációs kvótát, továbbá átlagosan közel kétszer többen támogatják a magyar kormány bevándorlási politikáját (56 százalék), mint ahányan ellenzik azt (32 százalék).

A Nézőpont Intézet 2017. szeptember 26. és 2017. október 27. között Magyarország mellett további tíz közép-európai országban (Németország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária) végzett közvélemény-kutatást. A felmérés rámutat, hogy a teljes, tizenegy országból álló minta alapján a közép-európaiak körében tízből heten (74 százalék) vélik rossznak a bevándorlást Európa szempontjából. A kontinensen kívülről érkező bevándorlást elsősorban a magyarok és a szlovákok (89 százalék), a csehek (88 százalék), valamint a bolgárok (80 százalék) tartják rossznak. Érdekesség, hogy ez a kérdés az osztrákokat és németeket sem osztja meg. Ausztriában 63, Németországban pedig 58 százalék azok aránya, akik szerint Európa szempontjából inkább rossz a bevándorlás. Ez az arány hasonlóan magas a románoknál (75 százalék), a horvátoknál (74 százalék), a szerbeknél (73 százalék), a szlovéneknél (68 százalék) és a lengyeleknél (59 százalék).

A tizenegy országban hasonló arányban, szintén tízből heten (73 százalék) elégedetlenek azzal, ahogy az Európai Unió kezeli az illegális határátlépések kérdését. Ebben a kérdésben is leginkább a szlovákok (91 százalék), a csehek (89 százalék), a bolgárok (80 százalék) és a magyarok (78 százalék) számítanak elégedetlennek. Szintén magas ugyanakkor az elégedetlenek aránya Szlovéniában (72 százalék), Lengyelországban (70 százalék), Horvátországban (64 százalék), Romániában (59 százalék), valamint Szerbiában (56 százalék). Fontos kiemelni, hogy az EU migrációs politikájával még az osztrákok 77, valamint a németek 69 százaléka is elégedetlen.Érdekesség, hogy a visegrádi csoport körében – melynek tagjai az Európai Bíróság előtt támadták meg a kvótarendszert – továbbra is elsöprő többségben vannak azok, akik ellenzik a migrációs kvótát (a négy országban átlagosan tízből nyolc ember, a megkérdezettek 78 százaléka nem ért egyet az elképzeléssel).

ORSZÁG PARTNER ADATFELVÉTELI IDŐSZAK Ausztria Spectra 2017. szeptember 28. – 2017. október 13. Bulgária Alpha Research 2017. szeptember 29. – 2017. október 18. Csehország MEDIAN 2017. szeptember 26. – 2017. október 11. Horvátország Hendal 2017. szeptember 28. – 2017. október 14. Lengyelország IBRiS 2017. október 2. – 2017. október 9. Magyarország Társadalomkutató Kft. 2017. október 2-9. Németország U-Turn 2017. október 6. – 2017. október 14. Románia FieldInsights 2017. szeptember 28. – 2017. október 27. Szerbia Masmi 2017. október 13. – 2017. október 24. Szlovákia MEDIAN 2017. szeptember 28. – 2017. október 26. Szlovénia Aragon 2017. szeptember 28. – 2017. október 25.

A kutatás a magyar kormány bevándorlási politikájának megítélésére is kitért. Érdekesség, hogy míg az Európai Unió bevándorlási politikáját a többség ellenezte, a magyar kormány migrációs politikájával többen szimpatizálnak (44 százalék támogatja, 40 százalék ellenzi). A visegrádi országokban ráadásul átlagosan közel kétszer többen támogatják e téren magyar kormányt (56 százalék), mint akik nem szimpatizálnak a magyar migrációs politikával (32 százalék). Leginkább az osztrákok és a németek ellenzik a magyar kormány bevándorlási politikáját, az ellenzők aránya Ausztriában 65, míg Németországban 55 százalékos. Ennek háttérben vélhetően továbbra is a két országban hazánkkal szemben tapasztalható rendkívül negatív médiakép áll, hiszen más kérdésekben a két ország lakossága is szkeptikus volt a migráció kapcsán.MÓDSZERTANA Nézőpont Intézet telefonos közvélemény-kutatása 2017. szeptember 26. és 2017. október 27. között készült Magyarország mellett további tíz közép-európai országban (Németország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária), országonként 1000 fő megkérdezésével. A minta országonként reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság esetén a maximális mintavételi hiba 3,2 százalék.