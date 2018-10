Nézőpont: a Fidesz népszerűbb, mint az egész ellenzék együtt

A Fidesz-KDNP népszerűbb, mint a teljes ellenzék együttvéve; több mint a 60 százalékát kapná a kiosztható mandátumoknak egy most vasárnap tartandó európai parlamenti (EP) választáson - közölte legfrissebb közvélemény-kutatása alapján a Nézőpont Intézet hétfőn.



A felmérés szerint a kormánypárt 13, a Jobbik 4, az MSZP és a DK együtt 3, míg az LMP 1 képviselőt küldhetne egy most vasárnapi választás után az Európai Parlamentbe (EP).



A Fidesznek jelenleg 12 képviselője van az EP-ben. A Jobbik 3, az MSZP 2, a DK szintén 2, az LMP illetve az Együtt-PM pedig 1-1 mandátumot kapott a 2014-es európai parlamenti választás után.



A Nézőpont a felmérés eredményét részletezve tudatta: a teljes népességen belül a Fidesz-KDNP pártszövetség támogatottsága 39 százalékon áll. A nyolc éve kormányzó erőnek továbbra is több szimpatizánsa van, mint az összes ellenzéki pártnak együttvéve. A Jobbik már hónapok óta tartja a teljes népességen belüli 10 százalékos támogatottságát, a belőlük frissen alakult Mi Hazánk Mozgalom pedig a választók 1 százalékát tudhatja maga mögött. Így a Fidesznek 3,2 millió, a Jobbiknak 800 ezer, a Mi hazánknak 80 ezer szimpatizánsa van Magyarországon.



Azt írták: éleződik a küzdelem a baloldal vezető pozíciójáért. Az MSZP-Párbeszéd szövetség tábora a teljes népességen belül 6 százalékról 5 százalékra csökkent, a DK szeptemberre szintén az 5 százalékos szintre került. Így mindkettőnek 400 ezer szimpatizánsa van.



A biztos szavazók preferenciája alapján a Fidesz-KDNP listás választási eredménye 52 százalék, a Jobbiké 18 százalék, az MSZP-Párbeszéd és a DK egyaránt 8-8 százalék lenne. A Fidesz tehát kissé javítana az április 8-ai választási eredményén, a Jobbik és az MSZP-P viszont rontana. Az LMP 5 százalékkal épphogy bejutna egy most vasárnap választott Országgyűlésbe. A 4-ről 3 százalékos listás eredményre visszaeső Momentum és a 2-ről 3 százalékra erősödő Kétfarkú Kutyapárt viszont nem - ismertette közvélemény-kutatásának eredményét a Nézőpont.



A szeptemberi közvélemény-kutatási adatok alapján az összesen 21 kiosztható mandátumból a Fidesz-KDNP 13-at szerezne meg egy most vasárnap tartandó európai parlamenti választáson, ami több, mint a megszerezhető helyek 60 százaléka. Ezzel akár "Európa legsikeresebb pártja is lehet" - emelték ki.



Hozzátették: a Jobbik 4, az LMP 1 képviselőt küldhetne az EP-be, a DK és az MSZP-Párbeszéd pártszövetség között pedig tizedszázalékok dönthetnek, hogy melyikük szerezne meg 2 helyet és melyiküknek maradna csak 1 a fennmaradó 3 mandátumból.



A Nézőpont Intézetnek a Magyar Idők napilap számára készített közvélemény-kutatása 2018. augusztus 29. és szeptember 18. között készült 2000 ember személyes megkérdezésével.