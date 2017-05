Nemzetközi mentőverseny: két magyar csapat is a 2. helyen végzett

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) budaörsi mentőállomásának csapata az orvosos mentőegységek között, a légimentők csapata pedig a paramedikus kategóriában szerzett ezüstérmet a héten, a csehországi Rejvízben megrendezett nemzetközi mentőversenyen - közölte Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs vezetője vasárnap.



A közlemény szerint a magyar mentők több mint húsz ország harminc csapata közül jutottak a legjobbak közé. Az életmentőknek valósághű helyzetekben kellett helytállniuk, egyebek mellett eszméletlen gyermek mentését, égett sérült ellátását, tömeges baleset felszámolását is be kellett mutatniuk - írta. Győrfi Pál kiemelte: az OMSZ budaörsi csapata egy új Mercedes eset-rohamkocsival szállt versenybe, amely egyike annak a most beszerzett 193 mentőjárműnek, amelyek az elkövetkező napokban állnak szolgálatba Magyarország mentőállomásain.