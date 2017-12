Nemzeti konzultáció - Tuzson: az elsöprő többség nemet mondott a Soros-tervre

Tuzson Bence a sajtótájékoztatón emlékeztetett, a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció volt a legsikeresebb Magyarország történetében, azon ugyanis több mint 2,3 millió választó vett részt, december 7-ig pedig másfélmilliót meghaladó ívet dolgoztak fel, amelynek több mint 99 százaléka volt érvényes.



Az eredmények ismerete alapján csaknem minden válaszoló nemet mondott arra, hogy a "Soros-terv" részeként évente egymillió bevándorlót telepítsenek Európába, továbbá Magyarországon lebontsák a határvédelmi kerítést, a kontinensre érkezőket, illetve a már itt tartózkodókat pedig valamilyen állandó betelepítési kvóta alapján szétosszák a tagállamok között - fejtette ki a kormány képviselője, aláhúzva: "a magyarok tehát nem akarnak bevándorlást, és nem akarnak bevándorlóországgá válni".



Tuzson Bence szólt arról, a válaszadók nagy többsége nemet mondott arra is, hogy "bevándorlónként 9 millió forintot fizessen az állam ezeknek az embereknek támogatásként", valamint arra is, hogy a bevándorlók bizonyos bűncselekmények esetében enyhébb büntetési kategóriákba tartozzanak. A nemzeti konzultáción résztvevők nemet mondtak arra is, hogy Magyarország nyelve és kultúrája háttérbe szoruljon, megváltozzon, továbbá nem fogadják el azt sem, hogy büntetést kelljen fizetnie azoknak az országoknak, amelyek elutasítják a "Soros-tervet" - mondta az államtitkár. Kiemelte, a kormány tisztában van azzal, hogy "Soros Györgyöt nem érdekli a magyar emberek álláspontja". Tuzson Bence szerint ezt támasztja alá, hogy Soros György az utóbbi időszakban 4800 milliárd forintnak megfelelő összeget csoportosított át alapítványaihoz, "amiből meg is indult az a tevékenység, amivel befolyásolni kívánja a magyar választásokat is".



"Tulajdonképpen úgy viselkedik, mintha egy politikai pártot szervezne, pártként kívánnak fellépni és ezzel kapcsolatban már irodák felállítását is szervezik" - mondta, hozzátéve, a "Soros-hálózat tehát egy pártszerűen működő szervezet". Tuzson Bence ismételten hangsúlyozta, a "magyar kormány azért fog küzdeni, hogy Európában és Magyarországon is a magyar emberek álláspontja érvényesüljön, azaz semmilyen formában ne valósulhasson meg a Soros-terv". Az államtitkár, kérdésre válaszolva, a lehető leghatározottabban visszautasította Soros Györgynek a nemzeti konzultációs kampányt antiszemitizmussal illető vádait.



"Nem megengedhető, hogy ha valaki, valamilyen kérdésben megkérdezi a magyar emberek álláspontját, akkor a másik oldalon ilyen típusú vádakkal illessék" - fogalmazott Tuzson Bence, hozzátéve, nagyon rossz emlékeket idéz, ha valaki a magyar kormányt antiszemitizmussal vádolja, amikor a magyar emberek érdekében lép fel. A kabinet képviselője, ugyancsak kérdésre reagálva, politikatörténetinek nevezte azt a "castingot", amiként a szocialisták keresik miniszterelnök-jelöltjüket. Tuzson Bence szerint hasonlóra legutóbb Gyurcsány Ferenc kormányfői lemondása után volt példa.