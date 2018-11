Nemzeti konzultáció - Dömötör: már az interneten is ki lehet tölteni a kérdőívet

Szerda reggeltől az interneten is ki lehet tölteni a családok védelméről szóló nemzeti konzultációs kérdőívet - jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookra feltöltött videójában.



Ehhez csak annyit kell tenni, hogy a böngészőbe be kell írni: nemzetikonzultacio.kormany.hu - tette hozzá.



A kérdőíven számos kérdés szerepel, a népességfogyás, a bevándorlás és a családpolitika kapcsolata, a fiatalok életkezdési támogatása, a többgyermekes családok támogatása, továbbá, hogy a jövőben is munkavégzéshez kell-e kötni a családtámogatásokat - fejtette ki.



Mint megjegyezte: sok ellenzéki politikus elmondta már a véleményét.



Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke például arra biztatta híveit, hogy hajtsanak papírcsákót a kérdőívekből, Bangóné Borbély Ildikó szocialista képviselő, pedig "a Mónika Show-t meghazudtoló felfokozott állapotban gyakorlatilag szétmarcangolta" a konzultációs kérdőívet az Országgyűlés üléstermében.

Bauer Tamás pedig világosan elmondta, hogy ha a családok támogatása és a bevándorlás között kell választani, akkor ő bevándorlásra szánna több pénzt - mondta el Dömötör Csaba, megjegyezve: "ezek világos szavak, ők már tehát elmondták a véleményüket".