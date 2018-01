Németh Zsolt: a családokat támogató kormányzati lehetőségek tárháza végtelen

Már érzékelhetőek azok az intézkedések, amelyeket a kormány a családokért, a gyermekvállalási kedv javításáért tesz - mondta Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő szerdán újságíróknak, mielőtt Király Nórával, Újbuda alpolgármesterével közösen köszöntötték az idei év első újszülöttjét a Szent Imre Kórházban.



Németh Zsolt úgy fogalmazott, a családokat támogató kormányzati lehetőségek tárháza végtelen, és emlékeztetett, hogy a családi adókedvezményt az első Orbán-kormány vezette be. Kiemelte, a családi adókedvezmény összegét idéntől tovább növelte a kormány, így egy kétgyermekes család január 1-jétől 35 ezer, jövőre pedig 40 ezer forint kedvezményt kap.



A fideszes politikus kiemelte az úgynevezett köldökzsinórprogramot, amelynek révén azok a magyar állampolgárok is részesülhetnek anyasági támogatásban és a babakötvényben, akiknek külföldön születik gyermeke.



Németh Zsolt közölte, a családokat érintő kormányzati intézkedésekkel azt szeretnék elősegíteni, hogy "divatba hozzák" a család intézményét.



Mint mondta, a magyar társadalom legnagyobb problémája a népességfogyás, amelynek üteme gyorsuló volt, azonban az elmúlt hét év intézkedései révén mára lassult. Míg hét évvel ezelőtt a termékenységi ráta 1,29 volt, addig ez 2017-re 1,49-re emelkedett - emlékeztetett.



Király Nóra alpolgármester, a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója arról beszélt, hogy a kormányzati intézkedésekkel párhuzamosan a XI. kerületi önkormányzat is számos programot indított a családokért. Ide sorolta az életkezdési támogatást, a bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítését, a játszóterek felújítását, újak építését és különféle családi rendezvények szervezését.



Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke levélben segítséget kér a párt támogatóitól, Németh Zsolt újságírói kérdésre azt mondta, hogy ennek a gondolkodásnak, ennek a családpolitikának a hordozója egy politikai közösség, és ahhoz, hogy ezt a munkát folytatni tudják, eredményesnek kell lenni a tavaszi választáson. Ehhez az anyagi feltételek pedig meghatározóak - tette hozzá, jelezve, ő részt fog venni a támogatásban.