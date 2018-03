Németh Zsolt: '48, '56 és '89 nemzetét nem lehet egy új globális rendbe sorolni

Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Szacsvay Imre nagyváradi szobránál, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) központi ünnepi rendezvényén mondott beszédet csütörtök délután. Azt tartotta a 170 éve kirobbant forradalom legfontosabb tanulságának, hogy a magyar nép visszautasítja, hogy a progresszió, az erőszakos külföldi elvárások és diktátumok nevében semmibe vegyék az általa tisztelt hagyományokat. "A magyar nép csak olyan vezetést fogad el, amely a nemzeti felemelkedést, nem pedig egy birodalomnak vagy más idegen erőnek a céljait szolgálja" - fogalmazott a politikus.



Arra emlékeztetett, hogy 1849-ben a nyugati világ rokonszenvvel tekintett a magyarok szabadságharcára, a kor kiemelkedő német, norvég, svéd, amerikai és francia írói, költői írtak a magyar forradalommal rokonszenvező verseket, írásokat. Ezt a rokonszenvet élesztette újra 1956, és ez éledt újjá napjainkban is, amikor Magyarország olyan nemzetközi vitákat folytat, amelyekkel sok szimpátiát és támogatást ébreszt.



A politikus kijelentette, április 8-án a szavazóurnáknál zajlik majd fontos csata, és ebben kiemelkedő szerep jut a választói névjegyzékben szereplő 400 ezer határon túli magyarnak is.



Németh Zsolt szerint az 1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharcra azért tud egységesen emlékezni a nemzet, mert a magyaroknak nem a saját uralkodó rétegükkel, hanem egy birodalommal kellett megküzdeniük, és az akkori egymillió magyar család körülbelül felének kötődött személyes élménye a szabadságharchoz.



Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke az 1848-ban is megnyilvánult magyar-lengyel barátságot idézve jelentette ki: milyen jó is lenne, ha hasonló lenne a viszony a magyarok és románok között.



Úgy vélte, őszinte párbeszéd nélkül nem fog sikerülni a román és a magyar nép történelmi megbékélése. Ennek a párbeszédnek az alapja pedig a magyarság belső önrendelkezése kell hogy legyen. Bármennyire is nehéz a trianoni kereszt, emelt fővel, méltósággal kell továbbvinni, és soha nem szabad helyt adni a gyűlöletnek - fogalmazott. Azt kívánta, hogy a román nép is tudjon túllépni a történelmi félelmeken, és legyen partnere a magyar párbeszédkeresésnek.



Nagyváradon két március 15-i ünnepséget tartottak csütörtökön: az RMDSZ és az EMNP külön ünnepelt.