Németh Szilárd: még soha nem volt ennyi pénz a honvédelemre

Az államtitkár felidézte, jövőre mintegy 513 milliárd forint lesz a honvédelmi költségvetés. Azt is elmondta: ebből 150 milliárd forintot fordítanak haderőfejlesztésre.



Németh Szilárd, az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában azt is kiemelte: a honvédelmi kiadások kerete több mint 85 milliárd, míg a belügyi szervek költségvetése mintegy 40 milliárd forinttal emelkedik jövőre. "A biztonság nem lehet pénz kérdése", és ha kell, még többet fordítanak e célra - mondta, ezért is nevezve fontosnak, hogy az országvédelmi alap keretét ötven százalékkal növelték.



Az államtitkár elmondta: a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési terv honvédelmi része a katonákról szól. Jövőre is 5 százalékkal növelik a katonák illetményét - emlékeztetett Németh Szilárd, hozzátéve: szeretnék vonzóvá tenni a katonai pályát.



A haderőfejlesztés kapcsán azt mondta: az eddig beszerzett új repülők és a meglévő helikopterek felújítása után, új helikopterek beszerzése jelenti a légierő fejlesztésének egyik sarokpontját.