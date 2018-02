Németh Szilárd: a V4-ek megmutatták, meg lehet állítani az illegális migrációt

A V4-es országok megmutatták a világnak: meg lehet állítani az illegális migrációt - jelentette ki az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke csütörtökön Budapesten, a visegrádi országok (V4) parlamentjei védelmi bizottságainak találkozóján.



Németh Szilárd a megnyitón elmondta: a konferencia egyik fő témája az Európára, a V4-es országokra (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország) nehezedő, "egyre erősödő migrációs nyomás".



Ez a fideszes politikus szerint azért is különösen fontos, mert az elmúlt időszakban világszerte különböző szervezetek, politikai és gazdasági erők, lobbiérdekek próbálják az ENSZ-en és az Európai Unión is "átnyomni", hogy a migráció jó dolog. Arra hivatkozva, hogy az megállíthatatlan, törvényessé tennék az illegális migrációt, s minden akadályt - például határzár vagy a bűnözés visszaszorítása - elhárítanának a migráció elől.



A kormánypárti politikus szerint a V4-ek "példaértékű" együttműködése 2015 óta bizonyítja Közép-Európában, hogy ezt a helyzetet meg lehet oldani. Statisztikai adatok mutatják, hogy bár továbbra is vannak próbálkozások, töredékére csökkenthető a migrációs nyomás - hangsúlyozta. Azokba az országokba viszont, ahol ezzel nem foglalkoztak, nem védték határaikat - például Spanyolország, Olaszország, Görögország -, napjainkban is tömegesen áramlanak migránsok - tette hozzá.



Németh Szilárd kiemelte: Magyarország a V4-ekkel együtt példát mutatott arra, hogyan lehet regionálisan együttműködni, egymást segíteni, mi a szolidaritás. Utóbbit - mint a politikus megjegyezte - többször kérik számon Magyarországon. Hozzátette ugyanakkor: a szolidaritást nem a migránsok, hanem Európa felé kell gyakorolni.



"Számunkra az a legfontosabb, hogy Európa békéjét, nyugalmát meg tudjuk őrizni, garantáljuk Európa biztonságát" - fogalmazott a bizottsági elnök.



Hozzátette: ez már nemcsak közbiztonsági és nemzetbiztonsági, hanem gazdasági és szociális kérdés is. Ugyanis - mint kifejtette - az utóbbi időben új terepei lettek a nyomásgyakorlásnak, s a migrációs politikát kifogásolva már gazdasági nyomásgyakorlás is megfigyelhető. Példaként említette, hogy Németország az uniós kohéziós alapot is a migrációs politikához igazítaná, s a napokban olyan hír is megjelent: az egyik nagy hitelminősítő a menekültügyhöz kötné a hitelminősítést, mondván, a munkaerőhiányon a migráns munkavállalók segítenének.



"Többféle nyomásgyakorlás nehezedik ránk" - értékelt Németh Szilárd, aki szerint a védelmi bizottságok együttműködése is jelentős állomáshoz érkezett.



Németh Szilárd megnyitó beszéde után a Parlamentben rendezett találkozó zárt ajtók mögött folytatódott. A plenáris vitákon a cseh, a szlovák, a lengyel és a magyar védelmi bizottsági elnökök mellett Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Böröndi Gábor honvéd vezérkari főnökhelyettes, a hadműveleti csoportfőnökség csoportfőnöke és Siklósi Péter, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára is felszólal.