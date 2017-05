Nem volt értelme az egyeztetésnek a CEU és a kormány között

Bürokraták kérdéseire kellett válaszolnia az egyetemnek annak ellenére, hogy Palkovics László oktatási államtitkár hétfőn még érdemi egyeztetést helyezett kilátásba. Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettesének beszámolója szerint döntési kompetenciával felvértezett kormánytagok helyett bürokratákkal, minisztériumi középvezetőkkel találkoztak – írta meg a Magyar Nemzet A kormány részéről nem volt jelen a külföldi egyetemekkel kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokra kijelölt Altusz Kristóf sem.A történtek fényében az egyetem továbbra is tárgyalásra várja a kormányt – írta a CEU tegnapi közleményében. „Teljességgel elfogadhatatlan, hogy politikai célokból túszul ejtenek egy egyetemet 1440 diákjával és 980 oktatójával és dolgozójával együtt" – idézte a közlemény Michael Ignatieffet, a CEU elnök-rektorát.A lap úgy tudja, hogy a mindössze másfél órás megbeszélésen inkább a bürokraták kérdezték az egyetemet, például a CEU magyar és amerikai ágának jogi kapcsolatáról, a hallgatók és az oktatók létszámáról, tehát főleg olyan adatokról, amelyek egyébként is a kormány rendelkezésére állnak.A rektorhelyettes kétségbeejtőnek nevezte, hogy kérdéseikre legtöbbször a „nem tudjuk" választ kapták, azt sem mondták meg, hogy lesz-e egyáltalán folytatása az egyeztetésnek.Ezzel az a probléma Enyedi szerint, hogy a válaszadási határidő akár két hónap is lehet, az ő idejük viszont fogytán van – idézte a rektorhelyettest a portál.A tárgyalásokra kijelölt Altusz Kristóf ugyan megkereste az amerikai kormányt, de Enyedi szerint azzal le is tudta az egyeztetést, hogy jelezték neki: az Egyesült Államok kormánya nem tárgyalhat a kérdésben, helyette az egyetemmel üljön le a magyar kormány.A rektorhelyettes attól tart, a mostani találkozó is csak arról szólt, hogy kipipálja a kormány az egyeztetés létrejöttét, de elmozdulás nem történik majd.