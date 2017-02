Nem vesz részt az államfőválasztásban a Jobbik

A Jobbik országos elnöksége úgy döntött, nem állít államfőjelöltet, valamint nem támogat az eddig felmerült lehetséges jelöltek közül senkit - közölte Volner János, a párt alelnöke, parlamenti frakciójának vezetője szerdán az MTI-vel.



A frakcióvezető azt is javasolni fogja, hogy a Jobbik képviselőcsoportjának tagjai a tavasszal esedékes szavazáskor a szavazólapokat se vegyék fel.



Volner János közleményében kifejtette: a Jobbik szerint akkor lehet valaki köztársasági elnök, ha "a Viktor engedi" és ehhez nem akar a párt "biodíszlet" lenni.



Hozzátette: meg kell erősíteni a köztársasági elnöki intézményt, ehhez pedig a lehető legnagyobb legitimációt az jelentené, ha az elnököt a nép közvetlenül választaná. Az erre vonatkozó törvényjavaslat elkészült és a Jobbik be fogja nyújtani az Országgyűlésnek - olvasható a közleményben.



Áder János köztársasági elnök december 29-én jelentette be, hogy elfogadja a következő államfői ciklusra szóló felkérést, miután Orbán Viktor miniszterelnök arról tájékoztatta: a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség elnöksége úgy döntött, javaslatot tesz a parlamenti frakciónak, hogy az államfőválasztási eljárás során az Országgyűlésben ismét Áder János jelölését és megválasztását támogassa.



Áder Jánost 2012. május 10-én iktatták be, jelenlegi mandátuma 2017. május 10-ig tart.