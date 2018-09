Nem véletlen, ha a szokásosnál is hidegebbnek érezte a mai reggelt

Kép forrása: Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldala

Több mint nyolc fokkal volt hidegebb szerdára virradóra az ilyenkor szokásosnál - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán A reggeli értékek november közepének felelnek meg. Országos átlagban 1,5 Celsius-fok körül alakult a minimum, amely több mint 8 fokkal alacsonyabb az ilyenkor szokásosnál.A Nógrád megyei Zabarban mínusz 4,1 fokig csökkent a hőmérséklet, de másutt is előfordult fagy 2 méteres magasságban is.A meteorológiai szolgálat kitért arra is, hogy a következő két éjszaka még hidegnek ígérkezik. Csütörtök reggel is lehetnek mínusz 4 fok körüli értékek. A nappalok azonban egyre "kellemesebbek" lesznek, ugyanis átmenetileg jelentősen erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtökön már 20 fok körül, pénteken 20 fok felett alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton viszont ismét hidegfront érkezik - tették hozzá.