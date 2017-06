Nem tud tovább trükközni illegális szoftverekkel jó sok autószerelő

Illegális szoftvereket, hamis termékeket foglalt le a NAV a társhatóságokkal közös ellenőrzéseken, amit a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesülete (JAF) is segített. A feltárt jogsértések a becslés alapján mintegy 67 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.



A NAV pénzügyőrei és a JAF szakemberei az autószerelő-műhelyekben és autóalkatrész-kereskedésekben használt járműipari szoftverek, valamint a gépjármű-alkatrészek, kiegészítők eredetiségét vizsgálták.



A jogsértések a BMW, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Toyota, Peugeot, Citroen, Opel, Chevrolet, Mercedes, Mitsubishi, Hyundai, KIA, Mazda, Honda, Nissan és a Renault személyautó-márkák, valamint a MAN, DAF, Renault és a Scania teherautó-márkák jogtulajdonosainak okozták a legnagyobb kárt.



Az ellenőrzéseken a NAV megállapította, hogy a jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hátrány becsült értéke csaknem 67 millió forint.



A pénzügyőrök a legtöbb ellenőrzést Győr-Moson-Sopron megyében végezték, lefoglaltak többek között számítógépeket, hamis szoftvereket, illetve félezer olyan kiegészítőt, melyeken a márkajelzést a jogtulajdonosok engedélye nélkül használták. A jogtulajdonosoknak okozott kár becsült értéke csak ebben a megyében mintegy 59 millió forint volt. Az illegális szoftvereket tartalmazó számítógépeket szerzői jogok megsértésének gyanúja miatt feljelentéssel átadták a NAV pénzügyi nyomozóinak.



A jövőben is várhatók közös ellenőrzések a járműipari jogsértések kiszűrésére, a hamis autóalkatrészek és illegális szoftverek ugyanis nemcsak a jogtulajdonosoknak okoznak kárt, hanem közlekedésbiztonsági kockázatot is jelenthetnek.