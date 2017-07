Nem megy börtönbe a joghallgató, aki torkon szúrt egy vendéget a kocsmában

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki 2016. februárjában, Szegeden, egy vendéglátóegységben torkon szúrt egy vendéget, aki a helyszínen meghalt.



A vádirat szerint az elkövető 2016. február 1-jén, délután ismerőseivel találkozott, velük egy szegedi bisztróban italozott, majd éjfél körül egy másik szegedi vendéglátóegységbe mentek át. A vádlott és társasága itt találkozott az általa korábban nem ismert sértettel, aki szintén ismerőseivel tért be a helyiségbe hajnal két óra körül.

A sértett barátaival egy idő után a vendéglátóegység elé kiment dohányozni, a vádlott csatlakozott hozzájuk, cigarettát kért a sértettől, majd beszélgetni kezdtek. Időközben a vádlott és a sértett ismerősei is távoztak, a vádlott és a sértett a sörözőbe visszatérve egy asztalnál ülve folytatták a fogyasztást és beszélgetést, köztük vita, szóváltás nem volt.



A vádlott hajnali három óra körül elővette nadrágja zsebéből a mindig magánál tartott összecsukható bicskáját, és a mintegy hét centiméter hosszú pengével, előzmény és ok nélkül, a sértett nyakába szúrt. A vádlott átvágta a sértett bal nyaki verő - és visszerét, a sértett a jelen lévő vendégek segítségnyújtása mellett is perceken belül elvérzett, élete megmentésére reális lehetőség nem volt. A vádlott a helyszínt elhagyta, a rendőrök hajnali öt körül fogták el, majd vették őrizetbe.

A Csongrád Megyei Főügyészség az előbb előzetes letartóztatásban lévő, majd ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló férfit emberölés bűntettével vádolja. A vádirat szerint a vádlott kóros elmeállapotú, a cselekmény elkövetésekor beszámítási képessége kizárt volt, képtelen volt cselekménye következményeinek felismerésére. Ezért a főügyészség, a büntetőeljárási törvény rendelkezéseinek megfelelően, a vádlottnak az emberölés vádja alóli felmentését és a vádlott kényszergyógykezelésének elrendelését indítványozza a Szegedi Törvényszéknél.



Júniusban írtuk meg, hogy a férfi ideiglenes kényszergyógykezelését megkezdték, az előzetes letartóztatást megszüntették.