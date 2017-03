Nem lebukott, hanem feladta magát ˝Bróker Marcsi˝

Óriási szenzáció volt ta­valy decemberben, amikor másfél év bujkálás után a hatóságok megtalálták és letartóztatták a Bróker Marcsiként elhíresült D. Sándornét. A 62 éves karcagi nőt barnára sülve, kisimultan, könnyű nyári szerelésben kísérték le a Készenléti Rendőrség emberei a Liszt Ferenc repülőtérre begördült gépről - idézte fel a Bors A lapot egy a nyomozásra közelről rálátó forrás arról tájékoztatta: Bróker Marcsi nemcsak hogy nem bukott le, de ha rajta múlik, csöndesen eléldegélt volna Belize-ben, és hátralévő életében még a hatóságok vegzálásától sem kellett volna tartania. De elfogyott a pénze.Az informátor még azt is elmondta a lapnak, hogy Magyarországnak nem volt és most sincs hivatalos kapcsolata Belize-zel. A legközelebbi belize-i képviselet Bécsben található, miközben ugye Marcsi a mexikói határnál bujkált. A magyar külügy sem tudhatott a hollétéről – magyarázza a Borsnak informátorunk. A károsultak már egy ideje beszélték, hogy a nő Belize-be menekülhetett, de mégsem történt semmi.Bróker Marcsit nem is körözték Belize-ben.

A helyi hatóságok tudnak az ott élő magyarokról. Azzal is tisztában vannak, hogy leginkább a hatóságok elől menekültek, akik ott húzzák meg magukat.A tízmilliárdos csalással vádolt nőt is ismerték.

Mar­­csikában egy ki­fejezetten szerény, csendes asszony­kát láttak. De fogalmuk sem volt, itthon mit követett el.

Nincsenek dokumentációk



A magyar hatóságok konokul hallgatnak az ügyben folyó nyomozásról. Nem tudni, az asszony tett-e itthon részletes, beismerő vallomást.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság idén tavasszal szeretné lezárni az eljárást.



A Kun Mediátor 12 éves működése alatt papíron szinte semmit sem dokumentáltak, ami nehezíti a nyomozást. A gyanú szerint 1999 óta 790 embert rövidített meg befektetési ígéretekkel, összesen 12 milliárd 299 millió 662 ezer 580 forintot vett át.

- tudta meg a lap.Marcsi a pénztelenséget megelégelve feladta magát. Igen, besétált a rendőrségre, akkor tartóztatták le – avatta be a lapot a forrásuk.