Nem kell majd felíratni a rendszeresen szedett gyógyszereket

Az e-egészségügyi szolgáltatási rendszerben nem lesz szükség arra, hogy valaki elmenjen a rendelőbe gyógyszer felíratni - erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) egészségügyért felelős államtitkára beszélt kedden az M1 aktuális csatornán.



Ónodi-Szűcs Zoltán elmondta: ez egy újdonság, amit a betegeknek, de még az orvosoknak is meg kell szokniuk, az elektronikus rendszer ugyanis kiválthatja a papíralapú kommunikációt, a betegek pedig megfelelő okmányok birtokában a gyógyszertárban kiválthatják a gyógyszerüket.



A felhőalapú alkalmazást jelenleg több mint tíz kórház, húsz háziorvos és patika használja teszt jelleggel.



Az államtitkár hozzátette: a rendszer arra is lehetőséget ad, hogy a jövőben ne kelljen kinyomtatni a beteg beutalóját, az ugyanis a háttérben tud eljutni a szakrendelőbe vagy a kórházba.



Ónodi-Szűcs Zoltán kérdésre válaszolva azt mondta: ahogy a bankkártyás vásárlások mellett megmaradt a készpénzforgalom, várhatóan az e-egészségügyi rendszer mellett is megmarad a papíralapú kommunikáció.