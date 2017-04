Nem kapott bejelentést a rendőrség a ˝Kék Bálnáról˝ - felhívják a figyelmet az internet veszélyeire

számos olyan program van, amely védelmet biztosít, és biztonságos böngészést tesz lehetővé: erről az internetszolgáltatónk, valamint az általunk használt programok nyújtanak információt;

a szülők meghatározhatják, hogy a gyermekek milyen oldalakat látogathatnak meg, vagy mennyi időt tölthetnek a neten;

a közösségi oldalakon létrehozott profilokon a lehető legkevesebb információt adjuk meg magunkról; semmilyen formában ne osszuk meg például lakcímünket, telefonszámunkat, vagyoni vagy éppen egészségügyi helyzetünk adatait;

ne töltsenek fel magukról vagy ismerőseikről, barátaikról olyan képeket, amelyekkel méltatlan helyzetbe hozzák saját magukat, vagy ismerőseiket; a személyiségi jogok a neten is élnek.





Ha további információra van szükségük, forduljanak bizalommal a rendőrség bűnmegelőzési egységeihez.



A tudatos internethasználattal és a segítség számtalan lehetőségével találkozhatunk még többek között az alábbi oldalakon:

- a

- a biztonságos internetezéssel kapcsolatban hasznos információk találhatók

A rendőrségre - az elmúlt hónapokban - nem érkezett bejelentés az ún. „Kék Bálna" csoport tevékenységével, illetve annak a magyarországi fiatalokra gyakorolt végzetes hatásával kapcsolatosan. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az online világban, az interneten számos veszéllyel találkozhatunk, bűncselekmények, szabálysértések áldozataivá válhatunk, de mi is árthatunk másoknak - áll a közleményben Letarolta a nemzetközi sajtót is, hogy fiatalok az áldozatai az Oroszországból indult őrületnek, a Kék Bálnának, amely öngyilkosságba hajszolja a fiatalokat . A napokban mi is megírtuk, egy magyar pedagógus ellenkampánnyal, a Zöld Elefánttal próbálja meg felhívni a figyelmet a problémára.Rendkívül fontos a tudatos internet-használat, mind a fiatal, mind pedig a felnőtt korosztály tekintetében. A legsérülékenyebbek a gyermekek és a fiatalok, ezért a felnőtt társadalom irányukba felelősséggel tartozik.Fontos, hogy a betartsuk és betartassuk a biztonságos netezés szabályait. Pl:A rendőrség kéri, beszélgessünk a gyermekekkel a világhálón látottakról, hallottakról (ahogy a mesékről is). Célszerű megkérni a gyermekünket arra, hogy időnként mutassa meg a profiloldalát. A szülők vegyenek részt a gyermek virtuális éltében is. Mindezt akkor lehet megvalósítani, ha a szülő és a gyermek között kialakul egy kölcsönös bizalom. Ehhez az szükséges, hogy nap, mint nap szakítsanak időt gyermekükre, bizalmas beszélgetésre, közös időtöltésre függetlenül attól, hogy a gyermek apróbb, vagy már lázadó tizenéves.