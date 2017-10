Nem járult hozzá az egyszerűsített kiadatáshoz a "pakisztáni mészáros"

A Fővárosi Törvényszék 2017. október 26-án ideiglenes kiadatási letartóztatásba helyezte azt a pakisztáni férfit , akivel szemben hazájában emberölés bűntette miatt folyik büntetőeljárás - írja a Fővárosi Törvényszék. A pakisztáni társbíróság 2016. január 5-én azért rendelte el Z. A. nemzetközi körözését, mert a gyanúsítás szerint a keresett személy 2015. június 22-én Pakisztánban társaival együtt egy korábbi peres ügy miatt megölt egy embert.A pakisztáni társbíróság a körözött elfogása esetén azért kérte a kiadatást, hogy Z. A-val szemben a büntetőeljárást lefolytathassa. Z. A-t Magyarországon, Baranya megyében fogták el. A határra szállítás közben, a kitoloncolás során bemondott adatait ellenőrizte le a rendőrség és megállapították, hogy vele szemben nemzetközi elfogató parancs került kibocsátásra.A Fővárosi Főügyészség indítványozta a körözött személy ideiglenes kiadatási letartóztatásának elrendelését. A kiadatás kérdésében a Fővárosi Törvényszék rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és nyilvános tárgyalás során hozta meg a döntését. Z. A. a meghallgatáson nem vitatta, hogy a pakisztáni társbíróság őt körözi, azonban tagadta a cselekményt és azzal védekezett, hogy az elkövetés idején Görögországban tartózkodott, ahol úgynevezett fehér kártyás volt, ami azt jelenti, hogy menedékjogi státuszt kapott.A Fővárosi Törvényszék az eljárás során a kiadatás feltételeit és nem azt az ügyet vizsgálta, amely miatt a nemzetközi elfogatóparancsot kibocsátották. Vagyis: a törvényszék nem a bűncselekményről, hanem arról hozott határozatot, hogy a kiadatás feltételei fennállnak-e.A törvényszék megállapította, hogy a körözött személy cselekménye a pakisztáni társbíróság által közölt tényállás alapján a magyar Btk. szerint emberölés bűntettének megállapítására alkalmas. Z. A. nem járult hozzá az úgynevezett egyszerűsített kiadatásához, ezért a törvényszék a specialitás szabályait alkalmazta. Ez azt jelenti, hogy a Z. A-val szemben hazájában más eljárás nem indítható és csak amiatt a cselekmény miatt ítélhető el, amely miatt a körözését elrendelték.Az ideiglenes kiadatási letartóztatás elrendelése mellett további intézkedéseket fog megtenni a törvényszék, hogy dönthessen a terhelt kiadatásáról. A törvényszék garanciát kér a pakisztáni igazságügyi hatóságtól arra, hogy ha a törvényük szerint halálbüntetéssel is sújtható cselekmény miatt Z. A-t halálbüntetésre ítélik, azt nem hajtják végre, ugyanis a magyar jogszabályok szerint bűnösség esetén nem lehet kiszabni halálbüntetést, csak életfogytig tartó szabadságvesztést.Az ideiglenes kiadatási letartóztatás ideje alatt a törvényszék megkeresi a görög társszerveket, hogy Z. A. pontos beazonosítása érdekében a körözött személy ujjlenyomatát küldjék meg. A törvényszék bekéri a görög igazságügyi hatóságoktól a körözött személyre vonatkozó menedékjogi eljárás eredményére vonatkozó iratokat is, amelyre azért van szükség, mert az Európai Unióban menedékjogot kapott személy más, Unión kívüli országba nem adható ki.Az ideiglenes kiadatási letartóztatás a kiadatási letartóztatás elrendeléséig tart, azonban a kiadatási kérelemnek 40 napon belül, azaz 2017. december 5-ig meg kell érkeznie a törvényszékhez, ellenkező esetben a letartóztatás megszűnik. Amennyiben ez a kérelem megérkezik, abban az esetben a kényszerintézkedés maximum az elfogástól számított 2 évig tarthat. A döntés jogerős.