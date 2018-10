Nem igaz, hogy rendezetlen jogviszonnyal fizetni kell az ellátásért

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szerint hazugság, hogy a rendezetlen jogviszonnyal rendelkező betegeknek fizetniük kellene az ellátásokért. Az alapkezelő azok esetében javasol változtatást, akik a Magyarországon kiadott EU-kártya terhére rosszhiszeműen és jogalap nélkül veszik igénybe külföldön az ellátást.



A szervezet az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében a Népszava cikkére reagált, miszerint a kormányzat egy új jogszabály-javaslattal az elmaradt járulék helyett a kezelés díját szedné be azoktól, akiknek rendezetlen volt a biztosítási jogviszonyuk, amikor orvoshoz fordultak.



A NEAK úgy fogalmazott, a cikk téves és félrevezető, valamint minden indok nélkül riogatja az ellátásra szoruló betegeket.



Nem készült jogszabály-módosító javaslat arra vonatkozóan, hogy a rendezetlen jogviszonnyal rendelkező betegeknek fizetniük kellene az ellátásért - emelték ki.



Hangsúlyozták, továbbra is térítésmentes az ellátás azoknak a biztosítottaknak, akik érvényes taj-számmal magyar közfinanszírozott szolgáltatónál veszik azt igénybe.



A közleményben arról is tájékoztattak, a szervezet által javasolt jogszabálytervezet azokra a más ország biztosítási rendszeréhez tartozó, korábban magyar biztosítottakra vonatkozóan tartalmaz pontosító rendelkezést, akik a Magyarországon kiadott EU-kártya terhére rosszhiszeműen és jogalap nélkül veszik igénybe külföldön az ellátást. Nekik fizetniük kellene azért - tették hozzá.



Ezt a kormány által még nem tárgyalt és nem elfogadott előterjesztést az uniós rendelkezések betartása érdekében javasolták - tette hozzá a NEAK.