Nem etette, nem ruházta és még a spájzba is bezárta 1,5 és 3 éves gyermekeit egy nő

A 22 éves budapesti nővel szemben kiskorú veszélyeztetése, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint segítségnyújtás elmulasztása a vád. A nő akkori élettársát, egy 19 éves férfit a gyermekek bántalmazásával is vádol az ügyészség.



A vádlottak 2016 márciusától élettársi kapcsolatban éltek. Ekkor a nő kisfia 3 éves, kislánya pedig másfél éves volt.



A vádirat szerint a vádlottak együttélésük alatt - 2016 márciusa és 2016 júniusa között - a gyermekek nevelését és gondozását súlyosan elhanyagolták, részükre megfelelő ruházatot nem biztosítottak, nem fürdették őket, és a minimális higiéniai körülményeket sem biztosították számukra.



A vád szerint a vádlottak a két gyermeket több alkalommal bezárták a spájzba, vagy egy szobába azért, hogy ők a barátaikkal zavartalanul tudjanak italozni és szórakozni. Ilyenkor a zenét is felhangosították, hogy ne hallják a kisgyermekek sírását.



A nő élettársa a vád szerint rendszeresen bántalmazta is a gyermekeket, és előfordult, hogy annak következtében mindkét gyermek kisebb zúzódásos sérüléseket szenvedett. Volt olyan eset is, amikor a férfi a kisfiút olyan forró vízben fürdette, hogy azzal a gyermeknek nyolc napon belül gyógyuló bőrsérüléseket okozott.

A bántalmazásokról az anyának tudomása volt, a gyermekei védelmében azonban semmit sem tett.



A nő végül 2016 júniusában a gyermekeket – úgy, hogy a kislányon ekkor is sérülések nyomai voltak – beadta egy budapesti gyermekotthonba és az ideiglenes hatályú elhelyezésüket, illetve nevelésbe vételüket kezdeményezte.



A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádiratban mindkét vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. A kerületi ügyészség emellett indítványozza az anya szülői felügyeleti jogának megszüntetését is.