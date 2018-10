Nejlonzacskóban küldhette Simicska a pártnak a pénzt

Mép forrása: Magyar Idők Fotó: Mirkó István

Beépített emberekről, Simicska Lajostól nejlonzacskókban hordott „rántott húsról", LMP-s érdekek megsértéséről írt tegnap Szabó Balázs, az előbb feloszlott, majd a Jobbik pártigazgatója által megkésve feloszlatott szekszárdi alapszervezet vezetője. Szabó Gábor pártigazgató hazugságnak nevezte a képviselő állításait - Írja a Magyar Idők.Újabb lepel hullhat le Simicska Lajos és a Jobbik kapcsolatáról, miután Szabó Balázs, a szekszárdi Jobbik volt elnöke egyértelmű utalást tett arra, miként pénzelhette a volt médiavállalkozó a pártot.– Most vált biztossá, hogy Lajos által csomagolt rántott hús volt Szaszi nejlonzacskójában – írta a pártból kilépett politikus, aki azután teregette ki a szennyest, hogy vasárnap Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója közölte: etikai eljárás indult a szekszárdi szervezeti elnök és önkormányzati képviselő ellen, és helyi elnöki tisztségéből is visszahívták. Azóta kiderült: a pártigazgató megkésve cselekedett, a szekszárdiak már múlt szerdán feloszlatták a szervezetet és kiléptek a Jobbikból.A lapnak Szabó Balázs Simicska „rántott húsáról" annyit mondott: mindenki értheti, ez mit jelent, és hamarosan fény derül a részletekre. Szabó nem mondta ki, de arra utalt, hogy Simicska pénzelte a Jobbikot. Az általa leírtak alapján elképzelhető: a volt médiavállalkozó nejlonzacskóban küldte a pénzt a pártnak. Hogy ezeket a pénzeket miként könyvelhette el a Jobbik, egyelőre rejtély, az azonban tény: az 500 ezer forint feletti adományok esetében a pártoknak fel kell tüntetniük az adakozó magánszemély nevét.Szabó Balázs azt is közölte: a tavaszi választások előtt a szintén szekszárdi indulású Hadházy Ákos korrupciógyanús ügyeit ő tárta fel, ám Vona Gábor pártelnök és a pártigazgató személyesen állította le a Hadházy családról, mondván, sérti a Jobbik koalíciós partnerét, az LMP-t – írják.Az ellene indított etikai vizsgálattal kapcsolatban a politikus azt írta: a Jobbik Ifjúsági Tagozata (IT) egy spiclit léptetett be az alapszervezetükbe, akinek a feladata az alapszervezeti tagokról, munkájukról, magánéletükről szóló jelentések írása volt. Utalt arra is: az IT-tagok minden választókerületben kvázi besúgó-hálózatként működtek, a jelentéseket Farkas Gergely Jobbik IT-elnök kapta.Szabó Gábor pártigazgató úgy reagált lapnak: „Amennyiben ilyen állításokat fogalmazott meg Szabó Balázs, nincs más lehetőségem majd, mint jogi úton elégtételt vennem a hazugsá­gaiért."Közben a pártvezetésben tovább folyik a belháború. Sneider Tamás pártelnök és a pénteken a frakcióból kizárt Volner János hétvégi nyilvános üzengetése után az alelnök tegnap bizonyítékokkal állt elő arra vonatkozóan, hogy Soros György barátai segítik a Jobbik balra tolódását.– Azt állítod, gátlástalanul hazudok, amikor a szabadkőműves-spekuláns Soros György hálózatával fenntartott kapcsolataitokról beszélek – írta Sneidernek Volner, aki szerint a Jobbik „az ilyeneket nem írja bele a kiált­ványokba, és elhallgatják a becsületes emberekből álló tagság előtt".A kizárt alelnök állítja: a Gyöngyösi Márton frakcióvezető által szervezett brüsszeli konferencián ott volt Teplán István, a Soros-féle CEU alapítója, Meszerics Tamás, az LMP EP-képviselője, a CEU programkoordinátora, valamint Monika Ladmanova genderjogi aktivista és szakértő, a Prágai Soros Alapítvány munkatársa.– Ezeket a Soros-embereket talán a legyek hordták össze? Nem érzitek, mennyire gáz ez? Tamás, mi elvileg egy nemzeti párt vagyunk! – tette hozzá Volner János. Jakab Péter szóvivő tegnap a köztévében elképesztő vádnak nevezte, hogy Volner „sorosistázza" a Jobbikot.