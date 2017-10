Négyszázezres fizetést ígér a BKV az új buszsofőröknek - a régiek a felmondásukat fontolgatják

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet felszólítja a cégvezetést, hogy szüntesse meg a különbséget, emelje fel az ennél kevesebb bruttókat is. Az EKSZ arra is választ vár, mennyi régebbi járművezető kap ennél alacsonyabb bért.– véli Nemes Gábor az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.Az EKSZ ugyanis észrevette, hogy a cég az egyik kormánypárti lapban is megjelent szórólapon ennyiért toboroz sofőröket. Nincs ezzel semmi gond – véli Nemes -, hiszen a létszámhiánnyal küzdő, metrópótlás előtt álló BKV-nak úgy kell minden új járművezető, mint egy falat kenyér.Az érintett járművezetők széltében, hosszában hangoztatják, hogy ha az ő pénzüket nem emeli meg a cég az újak szintjére, akkor felmondanak. Márpedig néhány tucat járművezető távozása felérne egy kisebb katasztrófával a cégnél, hiszen még ezzel a mézesmadzagnak is beillő bérrel sem sikerül annyi járművezetőt a céghez csábítani, amennyivel nyugodtan készülhetnének a plusz feladatokkal járó metrópótlásra.Az EKSZ levélben kéri Bolla Tibor vezérigazgatótól, hogy közölje, mennyi régi dolgozónak van még 400 ezer forint alatt a havi bére. A szakszervezet egyben felszólítja a vezérigazgatót, hogy sürgősen szüntesse meg a kritikus bérkülönbséget, mert az érintett sofőrök távozása tragikus következményekkel járhat.Ez végtelenül veszélyes lehet a BKV-ra – véli Nemes, aki sürgős választ és mielőbbi megnyugtató intézkedést, a 400 ezer forint alatti bérek megemelését várja a vezérigazgatótól.Ha nem teszi meg, akkor a felmondások következménye egyértelműen a cégvezetést terheli – szögezi le az elnök, aki emlékeztet, az EKSZ éppen az ilyen bérfeszültség elkerülésére javasolta már nyár elején a jövő évi bértárgyalások kezdetét.Ha már érdemi egyeztetések folynának a januártól várható százalékokról, akkor a régi munkavállalók némileg nyugodtabban vennék az újaknak ígért kiemelkedően magas fizetés hírét is, mert bízhatnának benne, hogy ők sem fognak lemaradni. A BKV vezetése így kénytelen lesz az utolsó pillanatban tüzet oltani, kapkodni – állítja Nemes.