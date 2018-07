Nébih: nem tudni, mennyi fagyasztott zöldséget hívtak vissza

Nagy Attila szerint a gyártó Greenyard vállalat magyarországi készlete önmagában több ezer tonna volt. Ebből kaptak a nagy áruházláncok, amelyek már visszahívták a zöldségeket.



Elmondta azt is, a fagyasztott zöldségeknél nagyon fontos, hogy a hőkezelési útmutatót betartsák a fogyasztók, ha ezt megtették, akkor nincs ok az aggodalomra.



A lisztéria hasmenéssel, lázzal járó influenzaszerű tüneteket okoz általában a fertőzött termék elfogyasztása után egy, vagy maximum tíz nappal. Ugyanakkor hosszabb lappangási idő is elfordul, s ilyenkor 70-80 napig nem okoz tüneteket - tette hozzá.



Nagy Attila pénteken az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) július 3-án tette közzé közös jelentését arról, hogy valószínűleg gyorsfagyasztott csemegekukorica és esetleg egyéb fagyasztott zöldség okoz járványt több európai uniós országban 2015 óta. A fertőzés - amit a Listeria monocytogenes nevű baktériumnak egy erőteljes változata okozott - eredetének vizsgálata a gyártó Greenyard vállalat bajai üzeméhez vezetett vissza.

Hangsúlyozta, hogy Magyarországon a szennyezett termékek megbetegedést nem okoztak.