Nébih: jövőre erősíteni kell a hivatal rendőrségi attitűdjét

Oravecz Márton kiemelte: 2016 egyik legnagyobb eredménye, hogy bebizonyosodott, a Nébih-re szükség van, a szervezet 2017-ben továbbra is önálló intézményként működik majd. A Nébih idén 380 millió forint bírságot szabott ki - tette hozzá.



Ahhoz, hogy a hivatal jövőre is hatékonyan tudjon fellépni a feketegazdaság, a hamisítók és a csalók ellen, bővíteni kell a Nébih eszköztárát, és informatikai fejlesztésekre is szükség van - hangsúlyozta.