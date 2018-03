Nébih: iskolásoknak indul program az élelmiszerpazarlás csökkentésére

A Nébih 2016-ban indított programot Maradék nélkül címmel, amely a háztartások élelmiszerpazarlásának megelőzésére koncentrál, azonban számos iskola jelezte, hogy igény lenne egy ilyen fajta tudás átadásra, így kiterjesztették a programot - tette hozzá.



Az elnöki megbízott úgy véli, hogy a tudatos vásárlást és környezetvédelmi ismereteket gyerekkorban a legkönnyebb elsajátítani.



Az iskolákban tankönyvszerű kiadványban mutatnak be olyan praktikákat, amelyekkel a gyerekek is segíthetnek az otthoni élelmiszerpazarlás csökkentésében - fűzte hozzá.



Emellett a hivatal elnöki megbízottja arra is kitért, hogy a Nébih száz háztatást alapul vevő élelmiszerhulladék-felmérése szerint 68 kilogramm az évente egy főre jutó élelmiszerhulladék mennyisége Magyarországon, aminek csaknem fele tényleges pazarlás.