Nébih: az élelmiszerhamisítás a legnagyobb üzlet a kábítószer-kereskedelem után az unióban

Helik Ferenc hozzátette, "slágerélelmiszer" bármi lehet, a kakaótól a gesztenyemasszáig, húsipari vagy tejtermékekig minden, ami nagy mennyiségben és gyorsan fogy, mivel így a "bűnjel" hamar eltűnhet.



Ezért is fontos, hogy az emberek csak megbízható helyeken vásároljanak, aluljárókban, bizonytalan weboldalakon pedig ne - tette hozzá.



Kitért arra, hogy 2012. március 15-én, öt éve kezdte meg munkáját a Nébih, és a kiemelt ügyek igazgatósága is ekkor jött létre, amely az olaszországi és dániai hasonló hatóság mellett a harmadik ilyen felügyelet volt akkor az unióban.



A Nébihnek azóta is két fő feladata van, a fogyasztók tájékoztatása ismeretterjesztő anyagokkal és terméktesztekkel, valamint az illegális tevékenység visszaszorítása - mondta.