Navracsics Tibor: az új költségvetés 700 millió eurót biztosít az ingyenes InterRail programra

A pályázatok május végén jelennek meg, és a júniusi értékelést követően már júliusban megkezdhetik a fiatalok Európát átszelő, legfeljebb harminc napos utazásaikat. Egyéni utazásra és legfeljebb ötfős csoportos utazásra lehet pályázni.



Ismertetése szerint a pályázatokban szerepeltetni kell az úti célokat is, ezek közül azok élveznek majd elsőbbséget, amelyek az uniós bizottság kulturális örökség évének kitüntetett városait vagy régióit jelölik meg. Az országoknak kvótájuk is lesz, amely meghatározza a programban részt vevő fiatalok számának felső határát. Ennek nem a korlátozás a célja, hanem annak védelme, hogy minden ország be tudja tölteni a rendelkezésére álló helyeket - tette hozzá.



Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője elmondta, Magyarországról 287 fiatal vehet részt a programban. Így az idén nyáron legalább 20-30 ezer európai fiatal több mint 12 millió eurós uniós támogatásból útnak indulhat és felfedezheti Európát.



Tájékoztatása szerint a pályázatokat június 12. és július 26. között lehet majd leadni. Ennek feltétele, hogy a jelentkező 2018-ban 18 éves legyen. Pályázni legalább egy, legfeljebb négy helyszínre lehet. Az utazásokat július és szeptember között kell megtenni, amelyeket uniós tagállamból kell indítani, és az unión belül kell maradni. Hozzátette, a költségvetés várhatóan lehetővé teszi azt is, hogy még az idén egy téli utazási kedvezményt is biztosít az Európai Unió.



A képviselő véleménye szerint Magyarországnak turisztikai csomagot kellene készítenie az uniós programra építve, hogy minél több európai fiatal válassza Magyarországot úti céljának.



Az Európai Parlament 2016-ban tárgyalta először azt a főként oktatási céllal előterjesztett javaslatot, amelynek értelmében minden, 18. életévét betöltő európai fiatalnak díjmentes, két hétre szóló Interrail-jegyet biztosítanának az unióban. A program célja elsősorban az európai fiatalság lehetőségeinek kiszélesítése, az európai integráció sikeres elmélyítése, a kultúrák közötti jobb kommunikáció, kapcsolatok és együttműködések kialakítása és elmélyítése.



A tavaly tavasszal útjára indított, kísérleti Move2Learn, Learn2Move nevű programban pedig ötezer, 16. életévét betöltött uniós fiatal vehetett részt.