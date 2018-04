Navracsics: a munkanélküliség és az elvándorlás kezelésére is jó lehetőség az Erasmus+ program

A munkanélküliség és az elvándorlás kezelésére ad módot az Erasmus+ program, bővítve a fiatalok lehetőségeit - jelentette ki az Európai Unió oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa pénteken Veszprémben.



Navracsics Tibor, az Erasmus+ program kétnapos projektnyitó eseményének zárónapján kiemelte: az uniós programok szorosan kötődnek a helyi kezdeményezésekhez.



Azt mondta: a legismertebb uniós program az Erasmus+, eddig mintegy 9 millióan vettek részt benne. A jelenlegi, 2014-2020-as uniós ciklusban 16,5 millió euró (5,12 milliárd forint) volt az Erasmus+ program költségvetése, a következő hétéves időszakban pedig csaknem a duplájára emelkedik ez az összeg.



Józsa Tamás, a veszprémi önkormányzat kabinetfőnöke közölte: a program keretében öt külföldi országból érkeztek fiatalok, akik a hat veszprémi résztvevővel a közterek sportcélú fejlesztéséről hallgattak előadásokat, és erről egyeztettek egymással is.



A találkozó résztvevői két veszprémi parkot választottak ki, és ajánlásokat fogalmaztak meg. Arról beszéltek, hogyan lehet "élettel megtölteni a parkokat", például kutak szökőkutak vagy kültéri sütésre is alkalmas pihenők kialakításával. Téma volt a megvalósítandó fejlesztésekkel kapcsolatos marketingmunka, valamint a fejlesztések fenntarthatósága - ismertette a kabinetfőnök.



A veszprémi találkozót négy további követi más-más európai országban, majd novemberben ismét Veszprémben találkoznak a résztvevők, itt zárul a programsorozat.



Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta: fontosnak tartja az ehhez hasonló találkozókat, mivel Veszprém akkor lehet sikeres, ha a programjaiban valamennyi korosztály, köztük a fiatalok is részt vesznek.