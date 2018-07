NATO-csúcs - Szakértő: a katonai kérdésekben teljes az egyetértés

A szakértő szerint ugyanakkor a csúcs nem nevezhető szokványosnak, mert az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kritikusan lépett fel néhány tagállammal szemben. Az amerikai elnök elsősorban gazdasági kérdéseket feszegetett, miközben védelmi témákat nem hozott fel - fűzte hozzá.



"Gazdasági témában, a hozzájárulás kérdésében lehet vitatkozni, de az minden országnak a belső ügye, hogy ezt miként oldja meg" - hangsúlyozta a szakértő.



Emlékeztetett, a magyar célkitűzés szerint 2024-re érné el a védelmi költségvetés a GDP 2 százalékát, és 2026-ra fejeződne be a haderőfejlesztési program.



Hozzátette, túlzó az az amerikai elvárás, hogy már most teljesüljenek azok a célok, amelyeket a tagországok 2024-re vállaltak.



A tisztességes tehermegosztás mellett is állást foglaltak a NATO-tagországok állam- és kormányfői brüsszeli találkozójuk első napján, szerdán - mondta el Jens Stoltenberg, az észak-atlanti védelmi szövetség főtitkára a munkaülést követően. Macedónia a várakozásoknak megfelelően meghívást kapott a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Stoltenberg a kiadások növelésével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a védelemre fordított költségek és a felelősség jobb egyensúlyra törekvő megosztása biztosítja a szövetség hitelességét, a tagállamok közötti szolidaritást és a gyors reagálási képességet.