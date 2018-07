Napokon belül megjelennek a szuperkórházak tervpályázatai

Az eddigi legnagyobb fővárosi szakrendelő- és kórházfejlesztési program keretében várhatóan napokon belül megjelenik a három nagy centrumkórházzal kapcsolatos építészeti tervpályázatokra vonatkozó közbeszerzési pályázat - értesült hétfői számában a Magyar Idők Cserháti Pétertől, az Egészséges Budapest program (EBP) miniszteri biztosától.



Az összesen mintegy 700 milliárd forintosra tervezett programban az elmúlt hetekben-hónapokban mintegy hárommilliárd forintot fordítottak az egészségügyi intézmények elavult informatikai eszközparkjának megújítására. A fővárosi kórházak tizenhétmilliárd forintból új orvosi gépeket, eszközöket is beszereztek.



Cserháti Péter hangsúlyozta: eddig összesen nem állt rendelkezésre százmillió forint informatikai fejlesztésekre a térségben, most viszont egy-egy kórház több száz korszerű számítógéphez, monitorhoz, nyomtatóhoz jutott, ami azért is fontos, mert sok esetben lassíthatta a betegellátást a régebbi informatikai eszközök sebessége.



Elmondta, hogy az informatikai eszközök beszerzésével párhuzamosan tizenhat nagy képalkotó diagnosztikai, illetve terápiás eszközt is telepítenek a közeljövőben a kórházakba: három MR-t (ezek közül egy a baleseti és idegsebészeti ellátást jelenleg enélkül működtető Szent János Kórházba kerül), négy CT-t, ugyanennyi, a stroke- és infarktusellátásban az erek gyors vizsgálatára szolgáló úgynevezett DSA-t (érfestő berendezést), egy pozitron emissziós tomográfot a Honvédkórház számára, egy lineáris gyorsítót (sugárterápiás eszközt) az Uzsoki Utcai Kórház onkológiájára és több mammográfiás készüléket, illetve digitális röntgent. Ezek közül a kisebbeket már a nyáron, a nagyobbakat őszre be is szeretnék üzemelni, ennek eredményeként a főváros képalkotó diagnosztikai kapacitása már idén közel tíz százalékkal bővül.



Ezenfelül még egy körben lesznek idén kórházi eszközbeszerzések, így összesen harmincmilliárd forint értékű új orvosi gépnek, berendezésnek, illetve kórtermi felszerelésnek kell célba érnie az év végére, amikortól jó eséllyel a vidékiek után immár a fővárosi betegek is megtapasztalhatják majd a XXI. századi betegellátási körülményeket - mondta Cserháti Péter.



A kórházakon túl a szakrendelők megújítása is jelentős szerephez jut az EBP-n belül. Már tizenkilenc ilyen intézményről jelent meg kormánydöntés.



