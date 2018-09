Nagyon rossz állapotban van Szilágyi István

Kép forrása: szeretlekmagyarorszag.hu

Nem szokásunk panaszkodni, most is arról van szó, hogy aggódom a szüleimért. Próbálok minél többet dolgozni, hogy meglegyen a szükséges kis pénzünk. Legutóbb elszegődtem egy szupermarketbe, de az nem vált be igazán, ahogy a közmunka sem. Most egy külsős cégnek köszönhetően kaptam munkát a M5 tévécsatornánál, ami egy ideig jó lehet. Így keveset vagyok itthon, nem tudok az öregekre vigyázni. Édesapám nehezen mozog, sokszor csak kis híja van annak, hogy nem esik el, a legkisebb dolgok is nagyon leterhelik – mondta a Blikknek Szilágyi Péter, a színész fia.– Nem könnyű, de megpróbálom ellátni magam, persze, a fiam nélkül borzalmasan nehezek lennének a hétköznapok. De ez van, megöregedtem – mesélte a lapnak elkeseredve Szilágyi István.Elárverezhetik a házukatTöbb mint 25 millióval tartoznak, amit korábban a házuk felújítására vettek fel, ám jelenlegi anyagi körülményeik között esélyük sincsen arra, hogy visszafizessék ezt a számukra horribilis összeget. Az elmúlt időszakban felvetődött, hogy ha nem tudják megfizetni az adósságukat, elvehetik egyetlen értéküket, a házukat.