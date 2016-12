Nagy változtatás jöhet az egyetemeknél

A kormány önálló agrártudományi egyetemet hoz létre az ágazat versenyképességének javítása érdekében - számolt be pénteken a Magyar Idők a készülő előterjesztés szakmai anyaga alapján.



A dokumentum szerint a különböző központokban párhuzamos kutatások és tervezések folynak, és problémát jelent az is, hogy az ágazat szereplői csak kismértékben működnek együtt. Szakemberhiány van, ugyanakkor a diplomás munkanélküliség az agrárágazatban a legmagasabb, amelynek oka lehet, hogy a végzősöknek nincs korszerű tudásuk.



A létrejövő agrártudományi intézmény funkcióját a Szent István Egyetem töltheti be. Az indoklás szerint az intézmény lefedi a teljes hazai agrárképzési portfóliót, több mint ötven kutatócsoportja, számos gyakorlóhelye és tangazdasága van, továbbá stratégiai együttműködésben áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, és erős a nemzetközi kapcsolatrendszere is.



A dokumentum kitér arra is, hogy meg kell vizsgálni az intézményi struktúra átalakításának lehetőségeit. Arról, hogy az új egyetem és a többi agrárképzési központ miként működhet együtt a jövőben, többféle elképzelés van - olvasható a Magyar Időkben.