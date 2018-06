Nagy István: a következő gyümölcsszezonra többéves szerződési konstrukciót dolgoz ki az agrártárca

Nagy István elmondta: ezt főként az indokolja, hogy az idei hirtelen felmelegedés után több meggyfajta is egyszerre érett be, és mivel a szomszédos országokban is hasonló helyzet alakult ki, értékesítési gondok adódnak, amire a jövőt illetően célszerű előre felkészülni. Erre kínálhat egyféle megoldást a többéves szerződés a termelők és feldolgozók között - tette hozzá.



Közölte, Magyarországon az agrárkamarai termésbecslés alapján rekordmennyiségű, mintegy 110 ezer tonnányi gyümölcs értékesítése vált feladattá. Az agrártárca vezetője felhívta a hazai feldolgozók figyelmét, hogy mindent tegyenek meg a folyamatos feldolgozás és felvásárlás érdekében.



A miniszter arról is beszélt, hogy a termelők idén októbertől számíthatnak az agrár-környezetgazdálkodási támogatásnál a korábbiaknál magasabb szintű előlegre, és teljes kamat- és költségmentes forgóeszközhitel konstrukciót is a termelők rendelkezésére bocsátanak.



Nagy István elmondta, a belföldi agrártermékek biztos piaci elhelyezésére jó kezdeményezés a különféle itt megtelepedett külföldi feldolgozó cégekkel a szorosabb együttműködés, amelynek jó példája a Heineken sörgyárral kialakított kapcsolat.



José Matthijsse, a Heineken Hungária Zrt. vezérigazgatója elmondta, termékeikhez ők is vásárolnak magyar gazdálkodóktól meggyet és bodzát.



Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója elmondta: évente hozzávetően 800 ezer tonna gyümölcs terem az országban, ebből az alma után a meggy a legnagyobb mennyiség, amiből az idén 30-40 ezer tonnával több a termés, mint tavaly volt. "Az a feladat, hogy a feldolgozottsági szintet emeljük, jelenleg ugyanis a termékek többségét nyomottabb áron, alapanyagként értékesíti az ágazat" - húzta alá.