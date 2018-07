Nagy Anikó: családbarát szülészetek kialakításával növelhető a gyermekvállalási kedv

Nagy Anikó a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) szervezésében tartott, A családdá válás egészségügyi vonatkozásai című tanácskozáson emlékeztetett: a családok évének alkalmából hirdették meg 10 milliárd forintos keretösszeggel a családbarát szülészetek pályázatot. Ezzel is támogatják a várandósgondozás és a szülésfelkészítés megerősítését, "a bababarát szülészetek" országos rendszerének létrehozását, valamint képzéseket is szerveznek a háborítatlan szülések támogatásáért és az anyatejes táplálás minél szélesebb körű elterjesztéséért.



Úgy fogalmazott, mára világossá vált, hogy Magyarország fejlődésének alapfeltétele a fenntartható demográfiai fordulat, ehhez támogatni kell a kívánt és a tervezett gyerekek megszületését.



Nemzeti érték és érdek a felnövekvő nemzedék egészségének megőrzése, a betegségek és a halálozások csökkentése, a gyermekvállalási kedv erősítése és a magyar lakosság számának emelkedése - tette hozzá.



Ezért a kormánynak is kiemelt célja - mondta -, hogy a családtámogatási rendszer segítségével olyan családbarát környezetet teremtsen, amely vonzóvá teszi a gyermekvállalást.



Nagy Anikó kitért arra is, hogy az elmúlt években országszerte újultak meg a szülészetek és duplájára emelték a leadott anyatejért fizetett összeget, jövőre pedig növelik a meddő párok segítésére szánt forrásokat.



Beneda Attila, az Emmi családpolitikáért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy az európai országok különböző válaszokat próbálnak találni a demográfiai válságra, Magyarország azonban nem a betelepítést választotta, hanem komplex családpolitikával igyekszik válaszolni a kihívásokra.



A kormány 2010 óta arra törekszik, hogy a magyar társadalom munkaalapú legyen és a családok minél erősebb szövetéből álljon - mondta.



Hozzátette, hogy ehhez a társadalom gondolkodását is formálni kell, ezért is nyilvánították 2018-at a családok évévé.



Szólt arról is, hogy kutatások szerint az első szülésélmény meghatározza a további gyerekvállalást, ezért is fontos, hogy családbaráttá tegyék a szülészeteket.



Fűrész Tünde, a Kincs megbízott elnöke elmondta: a konferenciát annak alkalmából rendezték, hogy július elsején volt Semmelweis Ignác orvosnak, "az anyák megmentőjének" 200. születésnapja, valamint július 11-én lesz a népesedés világnapja, 1987-ban ugyanis ezen a napon érte el az ötmilliárdot a Föld népessége.



A rendezvényen két, demográfiai szempontból kiemelt témát járnak körbe: a családbarát szülészetekről és a lelki egészség gyermekvállalásban betöltött szerepéről tartanak előadást a meghívottak - ismertette Fűrész Tünde.



Hozzátette, a népesedéspolitika közös nemzeti ügy és ágazatközi terület, amelyben nem csak a családpolitikának, hanem az egészségügynek, az oktatásnak is van szerepe.



Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese arról beszélt, bíznak abban, hogy az egészségügyben egyre inkább kulcskérdéssé válik a családbarátság. Megemlítette, hogy jelenleg 19 kórháznak van "bababarát" minősítése, a Magyar Kórházszövetség egri konferenciáján pedig idén először adtak át "családbarát kórházi osztály" elismeréseket, amelyeket 16 osztály kapott meg.



Rosivall László, a Semmelweis Emlékbizottság elnöke hangsúlyozta: Semmelweis Ignác örökségének megőrzése nemcsak erkölcsi-szakmai kötelesség, hanem "honpolgári büszkeség" is.