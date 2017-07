Nagy a hőség, ne gyújtson tüzet!

A hőség következtében Magyarországon is magas az erdőtüzek kockázata, a nagy szárazságban az élő aljnövényzet is éghető állapotba kerül és a szeles időjárás miatt az erdőtüzek nagyon gyorsan koronatűzzé fejlődhetnek - figyelmeztet a Nébih közleménye.



A jelenleg érvényben lévő országos tűzgyújtási tilalom értelmében tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon. A Nébih kéri a lakosságot, hogy lehetőleg a tilalommal nem érintett belterületi ingatlanokon se rakjanak tábortüzet ebben az időszakban, mert a felszálló izzó zsarátnokokat a szél több száz méterre repítheti, hamuvá változtatva a környékbeli erdőket. Kiemelik: tartós szárazság esetén, egy zivatar után akár már néhány órával ismét meg tud gyulladni a növényzet, sőt a kisebb eső sokszor el sem jut az erdő talajszintjére.



Az elmúlt évtizedben a hasonló hőhullámok alatt Magyarországon is egyre több 100 hektárnál - 1 millió négyzetméternél - nagyobb területet érintő koronatűz keletkezett. Mivel a tűz sokszor a szomszédos területekről terjed át az erdőre, mindenhol fontos az elővigyázatosság - írták.



Az aktuális tűzgyújtási tilalomról, valamint az erdőtűz-megelőzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalókról a www.erdotuz.hu oldalon olvasható tájékoztató.