Nádi farkasokat lőttek Székkutason, öt farkas bandázott a Bükkben

Zárjuk be a cicust, jön a toportyán

Öt farkas bandázott a Bükkben - még játszottak is

„Nem kell félni a farkastól, a farkas nem támad emberre. Meg kell tanulni együtt élni vele. A vadászatot sem befolyásolja. Tizenöt éve is volt itt farkas, akkor is tudtunk vadászni, most is. A gyengébb egyedeket – őzet, vaddisznót – megfogja, de ettől még nem lesz kevés a vad"

Két napos fácánvadászatot tartottak a hétvégén Székkutason,: a vadászok megtudták, hogy a falu szélén, a 47-es főút mellett, a lakóházaktól sem messze aranysakálok vették be magukat a sűrűbe. Az egyiket a helyi vadászmester, a másikat egy tapasztalt nagymágocsi vadász ejtette el. Szigeti László, a Székkutasi Petőfi Vadásztársaság elnöke a hírportálnak elmondta, ma már nem ritkaság Csongrád megyében az aranysakál - sőt: az ország 50-60 százalékán jelen van.Derekegyház, Árpádhalom és Mártély környékén, de Vásárhely határában is lőttek toportyánt - ezzel az állattal küzdött meg Arany János művében Toldi Miklós -, valamint tele van velük a Tisza ártere - a 90-es években kezdett hazánkba visszatelepülni. Megeszik a száraz időjárás miatt elszaporodott egereket, pockokat is, de azért jobban szeretik a nagyobb állatokat. Elejtik az őzet is, de háziállatokra, még a macskákra is "ráfanyalodhatnak". Két éve írtunk arról, hogy- tavaly pedig arról írtunk, hogykedd hajnalban öt farkast fotóztak le a Bükkben -A képek készítője, Pósa Tamás körülbelül tőle 45-50 méteres távolságból vette észre a farkasfalkát, a felvételeken ez a nagylátószögű objektív miatt tűnik többnek. Percekig figyelte a nyugodtan viselkedő állatokat, amelyek még játszottak is. Nem árulta el, pontosan hol készültek a képek, mert féltette a farkasokat a vadászoktól. Januárban ugyancsak a Bükkben, az egyik tüzelő szuka volt - köztudott, hogy az ország ezen részén ismét élnek farkasok., aki szemtől szemben találkozott a nálunk ritka vaddal.– nyilatkozta a vadász, Balogh István. Vadon élő farkas támadásáról nem tudunk sem a környező országokból, sem hazánkból.(leadképünk illusztráció - a szerk.)