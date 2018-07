Műszempillájának eltávolítása miatt hívta egy nő a mentőket

Az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán osztotta meg a múlt hét legkülönösebb segélykérését.Mint írják, vasárnap este futott be hozzájuk az a segélyhívás, amikor egy nő hosszú percekig nem árulta el, hogy miért kéri a mentők segítségét.A telefon túloldalán a mentésirányító - aki ebben az esetben szerencsére épp egy nő volt -, csak nagy türelemmel és hosszú percek árán tudta kiszedni belőle, hogy a műszempillái miatt esett kétségbe, és azok eltávolításához kér azonnali segítséget a mentőktőlA mentők munkatársa, miután már megismerte a problémát és és meggyőzte a pityergő nőt, hogy problémája akár némi babaolajjal is orvosolható, vonalban maradt, és szilárd lelki támaszt nyújtott egészen a műszempilla-eltávolító beavatkozás végéig, így végül a bejelentő is hálásan köszönte meg a mentők megnyugtató segítségét és a roham kocsi is riasztható maradt.